Стала ли ближе Украина к победе: о чем говорят новые заявления Зеленского

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Кравцев Сергей
Президент Украины Владимир Зеленский в интервью Nikkei посетовал, что из-за обострения на Ближнем Востоке союзники забыли об Украине. А в беседе с AP признал, что Украине не хватает сил и средств (в том числе из-за того, что мы не получили от союзников всего необходимого вооружения), чтобы быстрее достичь желаемых результатов на поле боя. Он также заверил, что не чувствует давления на Украину со стороны союзников насчет переговоров с РФ из-за "неподвижного фронта". И признал, что следующая встреча советников по вопросам национальной безопасности и внешней политики в рамках обсуждения украинской "формулы мира" запланирована лишь на начало 2024 года. Хоть ранее звучали предположения, что собственно глобальный "саммит мира" может состояться в конце этого года. О чем говорят эти заявления Зеленского? Что важно понимать в международной ситуации вокруг российско-украинской войны? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.
Владимир Зеленский. Фото - сайт Офиса президента Украины
Управляющий партнер "Национальной антикризисной группы", экономический и политический эксперт Тарас Загородний согласен с тем, что отвлечение внимания от Украины есть. Но мы, поясняет он, не контролируем эти процессы, не можем повлиять на ситуацию на Ближнем Востоке и так далее.
В такой ситуации Украина, по его мнению, может и должна опираться на собственные силы. Исходить из того, что западная помощь может сократиться. По разным причинам. От США – из-за внутриполитических разногласий между республиканцами и демократами, обостряющимися на фоне надвигающихся выборов. От Европы – из-за прихода к власти правых партий.
Эксперт в вопросах национальной безопасности и обороны, участник программы Украина-НАТО Катерина Коваль рассуждает так:
У нас, напоминает эксперт, есть ежемесячные встречи в формате "Рамштайн". Все они – продуктивны. Каждый раз обсуждаются (а потом и предоставляются) новые пакеты военной помощи Украине, учения, которые проходят наши военные на новой технике.
Мы также, акцентирует Катерина Коваль, получили предварительную обратную связь от ЕС по поводу старта нашего движения к переговорам о вступлении в Евросоюз. На днях прошло первое заседание в формате Совета Украина-НАТО. Идут постоянные переговоры касательно гарантий безопасности для Украины.
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