Стала ли ближе Украина к победе: о чем говорят новые заявления Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью Nikkei посетовал, что из-за обострения на Ближнем Востоке союзники забыли об Украине. А в беседе с AP признал, что Украине не хватает сил и средств (в том числе из-за того, что мы не получили от союзников всего необходимого вооружения), чтобы быстрее достичь желаемых результатов на поле боя. Он также заверил, что не чувствует давления на Украину со стороны союзников насчет переговоров с РФ из-за "неподвижного фронта". И признал, что следующая встреча советников по вопросам национальной безопасности и внешней политики в рамках обсуждения украинской "формулы мира" запланирована лишь на начало 2024 года. Хоть ранее звучали предположения, что собственно глобальный "саммит мира" может состояться в конце этого года. О чем говорят эти заявления Зеленского? Что важно понимать в международной ситуации вокруг российско-украинской войны? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Владимир Зеленский. Фото - сайт Офиса президента Украины

Украина может и должна опираться на собственные силы

Управляющий партнер "Национальной антикризисной группы", экономический и политический эксперт Тарас Загородний согласен с тем, что отвлечение внимания от Украины есть. Но мы, поясняет он, не контролируем эти процессы, не можем повлиять на ситуацию на Ближнем Востоке и так далее.

"Не можем мы и предотвратить внутренние противоречия в США, связанные с тамошней политической повесткой дня", – подчеркивает эксперт.

В такой ситуации Украина, по его мнению, может и должна опираться на собственные силы. Исходить из того, что западная помощь может сократиться. По разным причинам. От США – из-за внутриполитических разногласий между республиканцами и демократами, обостряющимися на фоне надвигающихся выборов. От Европы – из-за прихода к власти правых партий.

"Следует концентрироваться на получении гарантий безопасности – как от США, так и от ЕС, – считает Тарас Загородний. – Это конкретная помощь Украине оружием по, к примеру, схеме Израиля (от США). И это – более эффективный механизм зонтика безопасности для Украины".

Есть закономерные процессы, не столь быстрые, как нам бы хотелось, но продуктивные

Эксперт в вопросах национальной безопасности и обороны, участник программы Украина-НАТО Катерина Коваль рассуждает так:

"На мой взгляд, процессы приближения нас к победе, в том числе с помощью зарубежных партнеров, идут неустанно. Но они требуют времени и подготовки, чтобы быть действительно эффективными".

У нас, напоминает эксперт, есть ежемесячные встречи в формате "Рамштайн". Все они – продуктивны. Каждый раз обсуждаются (а потом и предоставляются) новые пакеты военной помощи Украине, учения, которые проходят наши военные на новой технике.

Организованы рабочие группы по определенным направлениям формулы мира. Процесс идет". "Происходят и встречи в формате советников по вопросам внешней политики, по вопросам безопасности. Таких в этом году было уже три. В Дании, в Саудовской Аравии, а потом на Мальте

Мы также, акцентирует Катерина Коваль, получили предварительную обратную связь от ЕС по поводу старта нашего движения к переговорам о вступлении в Евросоюз. На днях прошло первое заседание в формате Совета Украина-НАТО. Идут постоянные переговоры касательно гарантий безопасности для Украины.

"Подчеркиваю – есть закономерные процессы. Не столь быстрые, как нам бы хотелось. Но продуктивные. Уверена, в 2024 году Украина проведет саммит мира. И там будут приняты важнейшие решения не только для нас, но и для глобальной безопасности", – подчеркивает эксперт.

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