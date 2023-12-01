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Стала ли ближе Украина к победе: о чем говорят новые заявления Зеленского

Украине следует концентрироваться на получении гарантий безопасности – как от США, так и от ЕС

сегодня, 15:18
Автор:
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Кравцев Сергей
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Президент Украины Владимир Зеленский в интервью Nikkei посетовал, что из-за обострения на Ближнем Востоке союзники забыли об УкраинеА в беседе с AP признал, что Украине не хватает сил и средств (в том числе из-за того, что мы не получили от союзников всего необходимого вооружения), чтобы быстрее достичь желаемых результатов на поле бояОн также заверил, что не чувствует давления на Украину со стороны союзников насчет переговоров с РФ из-за "неподвижного фронта"И признал, что следующая встреча советников по вопросам национальной безопасности и внешней политики в рамках обсуждения украинской "формулы мира" запланирована лишь на начало 2024 годаХоть ранее звучали предположения, что собственно глобальный "саммит мира" может состояться в конце этого года. О чем говорят эти заявления Зеленского? Что важно понимать в международной ситуации вокруг российско-украинской войны? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Стала ли ближе Украина к победе: о чем говорят новые заявления Зеленского

Владимир Зеленский. Фото - сайт Офиса президента Украины

Украина может и должна опираться на собственные силы

Управляющий партнер "Национальной антикризисной группы", экономический и политический эксперт Тарас Загородний согласен с тем, что отвлечение внимания от Украины есть. Но мы, поясняет он, не контролируем эти процессы, не можем повлиять на ситуацию на Ближнем Востоке и так далее.


"Не можем мы и предотвратить внутренние противоречия в США, связанные с тамошней политической повесткой дня", – подчеркивает эксперт.

В такой ситуации Украина, по его мнению, может и должна опираться на собственные силы. Исходить из того, что западная помощь может сократиться. По разным причинам. От США – из-за внутриполитических разногласий между республиканцами и демократами, обостряющимися на фоне надвигающихся выборов. От Европы – из-за прихода к власти правых партий.

"Следует концентрироваться на получении гарантий безопасности – как от США, так и от ЕС, – считает Тарас Загородний. – Это конкретная помощь Украине оружием по, к примеру, схеме Израиля (от США). И это – более эффективный механизм зонтика безопасности для Украины".

Есть закономерные процессы, не столь быстрые, как нам бы хотелось, но продуктивные

Эксперт в вопросах национальной безопасности и обороны, участник программы Украина-НАТО Катерина Коваль рассуждает так:

"На мой взгляд, процессы приближения нас к победе, в том числе с помощью зарубежных партнеров, идут неустанно. Но они требуют времени и подготовки, чтобы быть действительно эффективными".

У нас, напоминает эксперт, есть ежемесячные встречи в формате "Рамштайн". Все они – продуктивны. Каждый раз обсуждаются (а потом и предоставляются) новые пакеты военной помощи Украине, учения, которые проходят наши военные на новой технике.

"Происходят и встречи в формате советников по вопросам внешней политики, по вопросам безопасности. Таких в этом году было уже три. В Дании, в Саудовской Аравии, а потом на МальтеОрганизованы рабочие группы по определенным направлениям формулы мира. Процесс идет".

Мы также, акцентирует Катерина Коваль, получили предварительную обратную связь от ЕС по поводу старта нашего движения к переговорам о вступлении в Евросоюз. На днях прошло первое заседание в формате Совета Украина-НАТОИдут постоянные переговоры касательно гарантий безопасности для Украины.

"Подчеркиваю – есть закономерные процессы. Не столь быстрые, как нам бы хотелось. Но продуктивные. Уверена, в 2024 году Украина проведет саммит мира. И там будут приняты важнейшие решения не только для нас, но и для глобальной безопасности", – подчеркивает эксперт.

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Источник: https://comments.ua/
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