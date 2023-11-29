От чего зависит дальнейшая поддержка Западом Украины в войне: возможен ли скорый мир

В Госдепе США на условиях анонимности признали, что мира в Украине не будет еще примерно год, т.к. российский диктатор Владимир Путин надеется, что после президентских выборов в Штатах (намечены на ноябрь-2024) к власти может вернуться Дональд Трамп. И поддержка Украины со стороны Запада упадет. Кремль, между тем, дает понять, что намерен воевать сколь угодно долго, потому и заложил в российский бюджет огромные средства на военные нужды. Тем временем экс-представитель США по Украине Курт Волкер уверяет, что война РФ против нашей страны утратила бы для путинского режима смысл, если б нам обеспечили быстрое членство в НАТО. Что можно сказать о действиях Запада в российско-украинской войне на втором году широкомасштабной агрессии РФ? Какие перемены в стратегии демократического мира можно ожидать в обозримом будущем? Что важно понимать Украине и ее партнерам? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Война в Украине. Фото: из открытых источников

В США и ЕС понимают, что поддержку Украины нужно продолжать

Политэксперт, кандидат политических наук, историк Александр Палий считает, что Запад стал более реалистично воспринимать Россию.

"Спал флёр ее пропаганды, российских понтов. Широкомасштабное вторжение РФ в Украину и то, как ее здесь встретили, дало четкое осознание истинной цены российской армии, вооружениям и так далее. Те же комплексы "Пэтриот", которым лет под 30, легко сбивают новейший супер-пупер "Кинжалы", "Искандеры" и так далее. И путинское выражение "щелкаем как семечки" в адрес западных вооружений куда более подходит к тому, что делают те же "Пэтриот" с новейшими российскими ракетами", – считает эксперт.

По его мнению, Запад понял, что за словами о неимоверной мощи, о непобедимости России, о непробиваемости ее ПВО и непотопляемости флота – стоит пустота. Надутые щеки.

"И, думаю, США и ЕС, все более-менее здравые державы мира, склонные приложить максимум усилий, чтобы Украина победила в этой войне. Многое покажет законопроект о поддержке нашей страны, который вскоре должны принять американские парламентарии. Думаю, это будет четкий сигнал о том, сколько еще может продолжаться война", – отмечает Александр Палий.

Он напоминает, что Штаты входят в предвыборный год. И россияне, действительно, делают ставку на возвращение в Белый дом удобного им Трампа.

(10,775 триллиона рублей – на 70% больше, чем в 2023-м), ни о чём не говорит. Нарисовать можно, что угодно. А реальность состоит в том, что бюджет будет дырявым, поступления падают. Это как в случае с СССР. Тогда пропаганда тоже рассказывали, что мы впереди планеты всей по всему – от космоса до надоев молока. В действительности же экономика была жалкой, как у нынешней РФ. Захочет Россия потягаться с Западом в новой гонке вооружений – добро пожаловать. Быстрее рухнет, как случилось с Союзом. Просто потому что не знает историю, перевирает ее", – поясняет эксперт. "Но, если у республиканцев будет другой кандидат, либо если победят демократы, угроза длительной войны, которую сейчас раскачивает Кремль, быстро сошла бы на "нет". То, что путинский режим назакладывал в бюджет безумные средства на содержание армии и ВПК

Он акцентирует: две войны, победами в которых так пыжится российская пропаганда – с Наполеоном и с Гитлером – на самом деле были выиграны фактически Западом. В одном случае – антифранцузской коалицией, где Россия была лишь частью, во втором – антигитлеровской (когда СССР воевал не в одиночку, а также получал от Запада лендлиз, без чего не смог бы не то что выиграть – в числе прочих союзников, но даже выдержать наступление фашистской Германии и ее союзников).

Пока можно считать, что поддержка нашей страны сохраняется

Аналитик Фонда общественной дипломатии Александра Решмедилова уверена, что наиболее говорящей помощью со стороны США станет голосование Конгресса касательно помощи Украине.

уже отметил, что до 25 декабря этот вопрос будет решен. Именно по тому, как он будет решен, какую сумму Штаты направят на помощь нашей стране, можно будет судить как о будущей загрузке американского военно-промышленного комплекса так и по временным рамкам оказания нам поддержки", – отмечает Александра Решмедилова. "Спикер Палаты представителей Майк Джонсон

Это, подчеркивает она, – наиболее конкретные и ощутимые шаги. А любая аналитика имеет более теоретическую модель, на которую влияет ряд факторов.

Но следует понимать, что Европа будет ориентироваться на США, на расстановку сил там. А финал предвыборной гонки в Штатах – непредсказуем. И не факт, что в итоге между собой будут соревноваться именно Байден и Трамп. Есть вероятность, что и демократы, и республиканцы сделают ставку на новых кандидатов. В общем же можно говорить, что мы переходим в долгоиграющую фазу. Надеюсь, что будут позитивные для нас прорывы и на поле боя, и на дипломатическом фронте". "Пока можно считать, что поддержка нашей страны сохраняется. Есть двухпартийный консенсус между демократами и республиканцам. Хоть год выборов может несколько притормаживать решение важных для нас вопросов, – акцентирует аналитик. – Что касается Европы, оттуда тоже звучат оптимистичные заявления о поддержке нашей страны

Устойчивый мир наступит только после воплощения "формулы мира Владимира Зеленского"

Политолог, эксперт аналитического центра "Объединенная Украина" Валентин Гладких рассуждает так:

"Единственным сценарием справедливого завершения войны, что повлечет за собой долговременный и устойчивый мир, является воплощение "формулы мира Владимира Зеленского". Впрочем, понятно, что реализация этой формулы зависит от ряда факторов. Во-первых, от хода боевых действий, следствием чего должно стать осознание россиянами их неспособности достичь в Украине поставленных целей военным путем. Во-вторых, от способности дипломатов (причем, не только украинских) склонить как можно больше государств на сторону поддержки упомянутой выше формулы мира".

Учитывая это, отмечает эксперт, вместо малопродуктивного сочинения прогнозов и пророчеств лицам, причастным к одобрению политических решений, следует сосредоточиться на том, чтобы как можно быстрее были достигнуты вышеупомянутые цели – военное поражение РФ и проведение саммита мира.

"Всякого рода прогнозы-фантазирования выглядят реально смешно. Финиш марафона приближается по мере того как бегуны переставляют ноги. А нам вместо того, чтобы бежать, предлагают фантазировать о том, как быстро можно завершить забег", – заключает Валентин Гладких.

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