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Война против Украины утратит смысл: Волкер назвал решение, которое должен принять Запад

Курт Волкер убежден, что быстрое членство Украины в НАТО сделает бесцельным продолжение войны для Путина

сегодня, 08:47
Автор:
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Кравцев Сергей
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Быстрое вступление Украины в НАТО убедит российского диктатора Владимира Путина в бесцельности войны в Украине. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал бывший посол США при НАТО, экс-представитель США по Украине Курт Волкер во время конференции в Европарламенте, пишет "Укринформ".

Война против Украины утратит смысл: Волкер назвал решение, которое должен принять Запад

Курт Волкер. Фото: из открытых источников

"Убежден, что политика НАТО сегодня непреднамеренно посылает сигнал для Путина – продолжать боевые действия. Потому что мы говорим, что Украина станет членом в длительной перспективе, но мы не можем привести ее в НАТО, пока продолжается эта война. Это является стимулом для Путина продолжать войну. Я действительно думаю, что пришло время для нас сделать прямо противоположное послание, – что Украина станет членом НАТО как можно быстрее", – высказался Волкер.


Он подчеркнул, это решение будет означать, что не останется никакого пути для проигрыша Украины. Тогда для Путина продолжение этой войны будет бесцельным, а для России – разрушительным.

При этом Курт Волкер отметил, что выражает личную точку зрения, а не позицию правительства США. Он отметил, что практическое воплощение такого намерения является не таким сложным, как считается. Безусловно, есть беспокойство, что членство Украины может привести к эскалации, риску использования ядерного оружия или прямого столкновения НАТО с российскими войсками. Эти беспокойства должны приниматься во внимание, но они, по словам Волкера, могут быть решены.

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Источник: https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3793250-svidkij-vstup-ukraini-do-nato-zrobit-bezcilnim-prodovzenna-vijni-dla-putina-volker.html
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