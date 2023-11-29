Война против Украины утратит смысл: Волкер назвал решение, которое должен принять Запад

Быстрое вступление Украины в НАТО убедит российского диктатора Владимира Путина в бесцельности войны в Украине. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал бывший посол США при НАТО, экс-представитель США по Украине Курт Волкер во время конференции в Европарламенте, пишет "Укринформ".

Курт Волкер. Фото: из открытых источников

"Убежден, что политика НАТО сегодня непреднамеренно посылает сигнал для Путина – продолжать боевые действия. Потому что мы говорим, что Украина станет членом в длительной перспективе, но мы не можем привести ее в НАТО, пока продолжается эта война. Это является стимулом для Путина продолжать войну. Я действительно думаю, что пришло время для нас сделать прямо противоположное послание, – что Украина станет членом НАТО как можно быстрее", – высказался Волкер.

Он подчеркнул, это решение будет означать, что не останется никакого пути для проигрыша Украины. Тогда для Путина продолжение этой войны будет бесцельным, а для России – разрушительным.

При этом Курт Волкер отметил, что выражает личную точку зрения, а не позицию правительства США. Он отметил, что практическое воплощение такого намерения является не таким сложным, как считается. Безусловно, есть беспокойство, что членство Украины может привести к эскалации, риску использования ядерного оружия или прямого столкновения НАТО с российскими войсками. Эти беспокойства должны приниматься во внимание, но они, по словам Волкера, могут быть решены.

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