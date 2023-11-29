В Госдепе США назвали минимальный срок, сколько еще будет продолжаться война в Украине

Российский диктатор Владимир Путин не пойдет на мир в Украине, пока не состоятся выборы президента в США, проведение которых запланировано на ноябрь 2024 года. Как передает портал "Комментарии", такое заявление на условиях анонимности сделал на брифинге для журналистов после встречи министров иностранных дел стран НАТО высокопоставленный чиновник Государственного департамента США, пишет "Reuters".

Госдеп США. Фото: GettyImages

Агентство отмечает, эти слова прозвучали на фоне опасений, о том, что поддержка Украины со стороны Запада может измениться в случае потенциального избрания президентом США Дональда Трампа.

Американский чиновник отметил, что мирное соглашение между Украиной и РФ в следующем году маловероятно.

"Я ожидаю, что Путин не пойдет на мир или конструктивный мир до того, как увидит результат наших выборов", – отметил представитель Госдепа.

Когда ему задали уточняющий вопрос о том, высказывал ли он личное мнение или позицию правительства США, чиновник Госдепа добавил, что это "широко распространенное мнение". По его словам, в этом контексте все союзники по НАТО выразили на встрече решительную поддержку Украине.

Читайте также на портале "Комментарии" — чего не хватает Украине для более эффективной борьбы с агрессором: что может произойти на фронтах.

Также издание "Комментарии" сообщало — о чем говорят процессы внутри США: что нужно делать Украине для продолжения поддержки.

Ранее "Комментарии" сообщали – война против Украины утратит смысл: Волкер назвал решение, которое должен принять Запад.



