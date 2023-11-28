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Шольц сделал заявление о поддержке Украины: будут серьезные последствия

Немецкий канцлер Олаф Шольц отметил важность поддержки Украины в войне против России.

сегодня, 15:50
Автор:
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Slava Kot
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Канцлер Германии Олаф Шольц считает, что финансовая и военная поддержка Украины со стороны стран ЕС имеет "экзистенциальное значение" для всего европейского континента. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание The Guardian.

Шольц сделал заявление о поддержке Украины: будут серьезные последствия

Шольц сделал заявление о поддержке Украины. Фото из открытых источников

Олаф Шольц выступил перед немецким парламентом с речью, в которой отметил необходимость помогать Украине ради безопасности всей Европы.


"Мы будем продолжать эту поддержку, пока это будет необходимо. Эта поддержка имеет экзистенциальное значение. Не только для Украины… но и для нас в Европе", — сказал Шольц.

Канцлер Германии объясняет, что в случае поражения Украины страны Европы будут иметь негативные последствия.

"Никто из нас не хочет представить, какие еще более серьезные последствия будет для нас, если Путин выиграет эту войну", — подчеркнул Олаф Шольц.

В речи Шольц также отметил, что Германия является одним из крупнейших партнеров Украины по поставке вооружения для войны против России.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Олаф Шольц обратился к президенту России Владимиру Путину после его выступления на G20. Канцлер Германии указал, что Путин может легко завершить войну в Украине. По словам Шольца, российскому диктатору для этого необходимо вывести свои войска из Украины.

Также "Комментарии" писали, что в Германии призвали заморозить войну в Украине. С таким предложением обратился премьер Саксонии и объяснил, что якобы в сегодняшней ситуации войну не может выиграть ни Украина, ни Россия. По его словам, Украина впоследствии может найти "стратегическое окно" и попытаться вернуть Крым под свой контроль.



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Источник: https://www.theguardian.com/world/live/2023/nov/28/russia-ukraine-war-live-enemy-attempts-to-storm-avdiivka-from-all-directions-says-ukrainian-official?
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