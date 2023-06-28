СБУ задержали корректировщика ракетного удара по Краматорску

Украинские контрразведывательные службы смогли идентифицировать и задержать российского агента, корректировавшего ракетный удар по Краматорску 27 июня. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на отчет пресс-центра СБУ.

Корректировщик ракетного удара по Краматорску. Фото: СБУ

27 июня российский агент получил задачу от российских спецслужб узнать работу популярного заведения питания в Краматорске, куда часто наведываются не только украинцы, но и иностранные журналисты перед отправкой на фронт.

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Задержанный агент выполнил задание российских спецслужб и снял переполненное людьми заведение питания и припаркованные рядом с ним автомобили. Далее корректировщик передал материалы российской разведке, а российские силы нанесли удар по переполненному людьми гражданскому объекту.

СБУ сообщает, что задержанным оказался житель Краматорска, работавший на местном предприятии.

"Агент РФ обязательно будет отвечать перед украинским судом", — заявили в СБУ.

Напомним, что в результате российского ракетного удара по Краматорску погибли 10 человек, среди которых оказалось трое несовершеннолетних — 17-летняя девушка и сестры-близнецы 14 лет. Еще более 60 человек получили ранения.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что британский аналитик считает, что Россия намеренно атаковала гражданский объект в Краматорске.

Также "Комментарии" писали о реакции Кремля на ракетный удар по Краматорску и циничное заявление российского депутата по поводу российских атак по гражданским объектам в Украине. Несмотря на это, представитель ЕС осудил российский удар по Краматорску и указал, что Россия в очередной раз совершила военное преступление.