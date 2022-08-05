СБУ сообщила о подозрении в государственной измене бывшему заместителю главы ГУР МОУ - подробности

Сотрудники Службы безопасности Украины сообщили о подозрении бывшему заместителю руководителя Главного управления разведки Министерства обороны Украины. Об этом сообщается на официальной странице СБУ в социальной сети Facebook.

СБУ

Сообщается, что генерал-майор, который был заместителем главы ГУР МОУ с 2008 по 2010 год, а затем работал на разных должностях государственной службы этого ведомства, а также в рядах руководящего состава Государственного космического агентства Украины, подозревается в государственной измене, а также в посягательстве на жизнь работника правоохранительного органа и незаконном хранении оружия.

"По данным следствия, он передавал российским спецслужбам тайную и полностью тайную информацию об актуальной военно-политической ситуации в нашем государстве. Кроме этого, переправлял оккупантам закрытые данные о мероприятиях, проводимых ВСУ и другими подразделениями украинских Сил обороны для отражения вооруженной агрессии", — сообщается на странице СБУ.

Сотрудники СБУ задержали подозреваемого в начале полномасштабного вторжения РФ. В ходе обыска по месту работы он пытался застрелить представителей следственно-оперативной группы Службы безопасности. Как сообщили в СБУ, бывший высокопоставленный чиновник применил против правоохранителей боевой пистолет Макарова.

"По заданию оккупантов он собирал секретную информацию, которая циркулирует в Минобороны, в том числе Главном управлении разведки, а также в Национальной академии Сухопутных войск имени Сагайдачного. Кроме того, РФ интересовали разведданные о деятельности стратегически важных объектов военно-промышленного комплекса Украины", — информирует СБУ.

В настоящее время задержанному избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Продолжаются следственные действия.

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