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Российский ракетный обстрел Украины: ВСУ сбили большинство ракет, но две ударили по Черкасщине - подробности

Четыре российские ракеты были уничтожены подразделениями противовоздушной обороны воздушного командования «Восток»

сегодня, 18:53
Автор:

Денис
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Подразделения противовоздушной обороны ВСУ сбили несколько вражеских ракет в небе над Украиной. Об этом сообщает Командование Воздушных сил Украины на своей официальной странице в социальной сети Facebook. 

Российский ракетный обстрел Украины: ВСУ сбили большинство ракет, но две ударили по Черкасщине - подробности

Ракетный удар. Иллюстрация из открытых источников

Сообщается, что сегодня (16 июля) около 15:20 стратегические бомбардировщики Ту-95МС российских оккупационных войск нанесли ракетный удар по Украине из района Каспийского моря. Враг выпустил шесть ракет типа Х-101(Х-555).

Около 16:30 четыре ракеты были уничтожены подразделениями противовоздушной обороны воздушного командования "Восток" на Запорожье и Днепропетровщине.

"Остальные – попали в сельскохозяйственное предприятие в Черкасской области. Данные об ущербе и потерпевших уточняются", — Командование Воздушных сил. 

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, что оккупанты вели наступательные действия, но ВСУ заставили их отойти: обстановка на Донбассе — Генштаб. ВСУ дают достойный отпор оккупантам. Подробнее об этом вы можете прочитать на нашем сайте. 

Читайте также о том, что в российской армии паника: оккупанты бегут с войны целыми ротами (аудиоперехват). Российский военный в разговоре с матерью признался в российской армии царит паника, военные массово убегают. Читайте об этом подробно в нашем материале. 

Сайт "Комментарии" информировал о том, что экс-глава Службы внешней разведки Украины: Москва выдвинула Киеву ультиматум. Путин не намерен завершать "спецоперацию" и продолжит ракетные удары по Украине. 

Также "Комментарии" сообщали о том, что на юге уничтожено полсотни оккупантов и взвод гаубиц: подробности (ВИДЕО). Вражеский истребитель Су-35 трижды пытался атаковать ракетами класса "воздух – воздух" наши штурмовики в небе над Новой Каховкой. Потерь нашей авиации нет. 



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Источник: https://www.facebook.com/kpszsu
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