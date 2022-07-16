Российский ракетный обстрел Украины: ВСУ сбили большинство ракет, но две ударили по Черкасщине - подробности

Подразделения противовоздушной обороны ВСУ сбили несколько вражеских ракет в небе над Украиной. Об этом сообщает Командование Воздушных сил Украины на своей официальной странице в социальной сети Facebook.

Ракетный удар. Иллюстрация из открытых источников

Сообщается, что сегодня (16 июля) около 15:20 стратегические бомбардировщики Ту-95МС российских оккупационных войск нанесли ракетный удар по Украине из района Каспийского моря. Враг выпустил шесть ракет типа Х-101(Х-555).

Около 16:30 четыре ракеты были уничтожены подразделениями противовоздушной обороны воздушного командования "Восток" на Запорожье и Днепропетровщине.

"Остальные – попали в сельскохозяйственное предприятие в Черкасской области. Данные об ущербе и потерпевших уточняются", — Командование Воздушных сил.

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, что оккупанты вели наступательные действия, но ВСУ заставили их отойти: обстановка на Донбассе — Генштаб. ВСУ дают достойный отпор оккупантам. Подробнее об этом вы можете прочитать на нашем сайте.

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Сайт "Комментарии" информировал о том, что экс-глава Службы внешней разведки Украины: Москва выдвинула Киеву ультиматум. Путин не намерен завершать "спецоперацию" и продолжит ракетные удары по Украине.

Также "Комментарии" сообщали о том, что на юге уничтожено полсотни оккупантов и взвод гаубиц: подробности (ВИДЕО). Вражеский истребитель Су-35 трижды пытался атаковать ракетами класса "воздух – воздух" наши штурмовики в небе над Новой Каховкой. Потерь нашей авиации нет.

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