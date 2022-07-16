Оккупанты вели наступательные действия, но ВСУ заставили их отойти: обстановка на Донбассе - Генштаб

В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины рассказали об оперативной обстановке на Славянском и Бахмутском направлении. Об этом сообщается на официальной странице Генштаба ВСУ в социальной сети Facebook.

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Как информирует Генштаб, на Славянском и Бахмутском направлениях противник сосредотачивает основные усилия на установлении контроля над городами Северск и Бахмут. Продолжает использовать все имеющиеся средства огневого поражения по линии столкновения.

Зафиксированы обстрелы гражданской и военной инфраструктуры в районах населенных пунктов Северск, Верхнекаменное, Александровка, Никифоровка, Донецкое, Спорное, Майское, Покровское, Соледар, Нью-Йорк, Кодема и другие. Оккупанты нанесли авиаудары неподалеку от Нью-Йорка, Берестового и Соледара.

"Наступательными и штурмовыми действиями враг пытался улучшить тактическое положение в районах населенных пунктов Ивано-Дарьевка, Григоровка, Новолуганское, Семигорье и установить контроль над территорией Углегорской ТЭС. Успеха не имеет – украинские воины заставили противника отойти", — Генштаб ВСУ.

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