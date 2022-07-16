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"Держитесь, солнышки": Главнокомандующий ВСУ обратился к детям Николаева (ВИДЕО)

Залужный обратился к детям со словами поддержки

сегодня, 18:05
Автор:

Денис
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Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный обратился к детям Николаева. Видео было опубликовано в официальном Telegram-канале Центра стратегических коммуникаций Вооруженных сил Украины. 

"Держитесь, солнышки": Главнокомандующий ВСУ обратился к детям Николаева (ВИДЕО)

Валерий Залужный.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный обратился к детям Николаева. 

"Дети из Николаева. Держитесь, солнышки. Мы вас любим. И защищаем. Вы наше будущее", — сказал Залужный, когда ставил автограф на марках "русский военный корабль... всьо!".

Отмечается, что марки будут проданы на благотворительном аукционе в поддержку Николаевской областной клинической больницы.

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, что спецподразделение Kraken показало видео операции в Белогоровке: уничтожили 60 оккупантов и вражескую технику. В результате спецоперации двух оккупантов удалось взять в плен. Подробнее об этом читайте в нашем материале. 

Читайте также о том, что в сторону Запорожской области двигается большая колонна российской военной техники: что известно (ВИДЕО). В колонне замечены БМД-4 и большое количество БТРов. Подробно об этом читайте в нашей статье. 

Сайт "Комментарии" информировал о том, что план Минбороны – закончить войну до конца года: насколько это реально – эксперты дали ответ. Теперь длительность войны в Украине зависит не столько даже от планов Кремля, сколько от готовности Запада реально помогать Украине в борьбе с оккупантами. Читайте об этом подробно на нашем сайте. 

Также "Комментарии" сообщал о том, что в британской разведке назвали два города Донбасса, которые россиянам никак не удается захватить. Ранее Россия делала преждевременные и ложные заявления об успехе на Донбассе. 



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Источник: https://t.me/AFUStratCom?fbclid=IwAR2C4rLe-WwX4zI1sU3L_rimzl-DCF_6Tb1txMYsdiQF8HnH4s2eRizOQRo
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