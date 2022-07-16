План Минбороны – закончить войну до конца года: насколько это реально – эксперты дали ответ

Закончить войну, которую открыта начала Россия против Украины в феврале, вполне возможно до конца этого года. Но при условии, что зарубежные партнеры будут продолжать помогать Украине (вооружением и антироссийскими санкциями), уже не сомневаясь, что они помогают победителю. Об этом в интервью BBC заявил министр обороны Украины Алексей Резников. Согласны ли с таким утверждением? Действительно ли мы можем, как утверждает Резников, выйти к концу года на позиции по состоянию на 23 февраля 2022 года? Издание "Комментарии" с этими вопросами, которые точно интересуют многих украинцев, обратилось к экспертам.

Война в Украине. Фото: Минобороны Украины

Шансы на достижение военных целей украинской армией в этом году есть, но нужна полная поддержка – и от украинского общества, и от союзников

Народный депутат Украины VIII созыва, эксперт Украинского института будущего Игорь Попов подчеркивает, что конкретные сроки окончания войны зависят от многих факторов, поэтому никто не может гарантировать точную дату. Тем не менее, отмечает он, можно оценивать складывающиеся сегодня тенденции.

"Освобождение захваченных после 24 февраля украинских территорий военным путем – это та задача, которую поставил войскам Верховный главнокомандующий, президент Владимир Зеленский. И в этом интервью правильно сказано, что политики не вмешиваются в детали планирования военных операций, у нас для этого есть высококлассные специалисты в Генштабе, и им лучше видно, когда и какие действия проводить. Это подтверждено рядом победных операций", – поясняет эксперт.

По его словам, определяющим фактором для сроков окончания войны становится поведение наших западных союзников.

"Они применили против России чувствительные экономические санкции, оказывают Украине существенную финансовую поддержку. Однако на поле боя определяющим является поставка вооружения, – акцентирует Игорь Попов. – Украинская армия получает всё более мощные и технологичные виды оружия. Если в начале войны это были преимущественно переносные комплексы для использования в городах и засадах, то сейчас наконец-то поступают гаубицы, САУ и РСЗО. Это виды оружия, которые позволяют достичь паритета в позиционной войне и готовить наступление".

Россия, продолжает эксперт, надеется на "усталость" Запада и сокращение поставок вооружения. Для этого против Европы применяют газовый шантаж и пугают холодной зимой. На американскую аудиторию проводят информационно-психологическую спецоперацию о якобы бесконтрольном использовании полученного Украиной оружия. Хотя все официальные представители НАТО и США заявляют о прозрачном и полном контроле над поставленным оружием.

"Шансы на достижение военных целей украинской армией в этом году есть, но армия потребует полной поддержки – и от украинского общества, и от союзников", – констатирует Игорь Попов.

Нужно наносить максимально большой урон противнику, чтобы российские руководство и общество поняли, что эта авантюра очень дорого обходится

Политический аналитик экспертного центра "Дом демократии" Анатолий Октисюк считает, что отбросить противника на позиции до начала широкомасштабного российского вторжения вполне реалистично.

"Возможно не до конца года, а в течение года-двух. Всё зависит от количества и качества оружия, которое нам поставят западные партнеры. Наша цель – нанести оккупантам максимальный урон, сделать войну не выгодной, болезненной для РФ с точки зрения потерь личного состава, техники, экономических потерь и так далее", – подчеркивает аналитик.

По его мнению, цель даже не столько освободить захваченные территории в конвенциальной войне, с массированными обстрелами (это, всё-таки, наша земля), сколько вынудить противника уйти, нанося огромные потери или создавая угрозу окружения.

"Есть грубый аналог – сделать так, чтобы Украина для России стала тем, чем стал Вьетнам для США. Надо наносить такие потери, чтобы врагу было невозможно пребывать на нашей земле. Чтобы она буквально горела у него под ногами. И чтобы всё это отдавалось в самой стране-агрессоре, последствия санкций до которой начнут доходить через определенное время, – поясняет Анатолий Октисюк. – Суть – наносить максимально большой урон противнику, чтобы российские руководство и общество поняли, что эта авантюра очень дорого обходится. Что нужно уходить. Показывать, как они любят говорить, "жест доброй воли". Такое уже работало. Подобные "жесты доброй воли" мы видели под Киевом, Черниговом, Сумами, на острове Змеиный. Там, где оккупанты несут чувствительные потери, они отступают, аргументируя это "жестом доброй воли". Наша задача, чтобы по мере течения кампании таких "жестов" со стороны противника стало как можно больше".

Но главная предпосылка для этого, подчеркивает эксперт, – большие военные потери у противника, что станет возможным при наличии у ВСУ большего количества высокотехнологического оружия.

"Нам нужны дроны, беспилотники, гаубицы, системы РСЗО, противоракетной обороны, – перечисляет Анатолий Октисюк. – В комплексе с ростом экономического давления на Россию. Важно добиться обнищания россиян, разрушить их экономику".

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