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На Днепропетровщине собираются продвигать туризм под обстрелами за миллион гривен

Во время войны в Днепропетровской области собрались развивать туризм за бюджетные средства

сегодня, 14:45
Автор:

Кравцев Сергей
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Во время полномасштабной войны России против Украины в Днепропетровской области, которая систематически обстреливается врагом, решили заказать через площадку торгов Prozorro рекламные и маркетинговые услуги по информированию жителей области, других регионов, стран мира по туристическим объектам и достопримечательностям области. На все про все в Днепропетровской облгосадминистрации решили из бюджета выделить 1 миллион гривен. Как передает портал "Комментарии", ознакомиться с предложением Днепропетровской ОГА можно, на официальном сайте Prozorro. 

На Днепропетровщине собираются продвигать туризм под обстрелами за миллион гривен

Обстрел. Фото: из открытых источников

Все это на фоне того, что только вчера сообщалось о "прилёте" в Днепр, вследствие вспыхнул страшный пожар. Сегодня появились сообщения об обстреле вражескими РСЗО Никополя Днепропетровской области. Есть погибшие, очень много завалов, где работают спасатели. Такие обстоятельства требуют огромных финансовых ресурсов по спасению и защите жизней жителей области, которым явно не до туризма. И уж тем более, вряд ли привлечет туризм под обстрелами иностранцев, о чем тонко намекает миллионный тендер Управления культуры, туризма, национальностей и религий Днепропетровской облгосадминистрации. Вопрос в другом – кто и на что на самом деле решил потратить средства налогоплательщиков, хотя, быть может, туризм во время войны для кого-то экзотика.

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Источник: https://gov.e-tender.ua/tender/dilovi-poslugi/UA-2022-07-14-000863-a-dk-021-2015-79340000-9-reklamni-ta-marketynhovi-posluhy-oplata-informaczijnyx
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