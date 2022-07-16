На Днепропетровщине собираются продвигать туризм под обстрелами за миллион гривен

Во время полномасштабной войны России против Украины в Днепропетровской области, которая систематически обстреливается врагом, решили заказать через площадку торгов Prozorro рекламные и маркетинговые услуги по информированию жителей области, других регионов, стран мира по туристическим объектам и достопримечательностям области. На все про все в Днепропетровской облгосадминистрации решили из бюджета выделить 1 миллион гривен. Как передает портал "Комментарии", ознакомиться с предложением Днепропетровской ОГА можно, на официальном сайте Prozorro.

Обстрел. Фото: из открытых источников

Все это на фоне того, что только вчера сообщалось о "прилёте" в Днепр, вследствие вспыхнул страшный пожар. Сегодня появились сообщения об обстреле вражескими РСЗО Никополя Днепропетровской области. Есть погибшие, очень много завалов, где работают спасатели. Такие обстоятельства требуют огромных финансовых ресурсов по спасению и защите жизней жителей области, которым явно не до туризма. И уж тем более, вряд ли привлечет туризм под обстрелами иностранцев, о чем тонко намекает миллионный тендер Управления культуры, туризма, национальностей и религий Днепропетровской облгосадминистрации. Вопрос в другом – кто и на что на самом деле решил потратить средства налогоплательщиков, хотя, быть может, туризм во время войны для кого-то экзотика.

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