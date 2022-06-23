Россия в огне: в подмосковье произошел крупный пожар на предприятии - подробности (ВИДЕО)



















В россии произошел пожар на предприятии. Об этом сообщают российские СМИ.

Пожар. Иллюстрация

Так, по данным российских новостных медиа, инцидент произошел сегодня (23 июня) в подмосковье. Сообщается, что пожар возник в цеху с лакокрасочными материалами. Произошло обрушение крыши.

Очевидцы сообщают о звуках взрывов. Предварительно, взрываются ёмкости с легковоспламеняющейся жидкостью.

По данным СМИ, огонь бушует на площади около 2,4 тысяч квадратных километров. В Сети появляются видео с места событий.

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