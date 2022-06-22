Украинцы за 12 часов собрали 156 миллионов гривен на Bayraktar для ВСУ: пошел сбор на второй

Через 12 часов украинцы собрали 156 миллионов гривен на беспилотники Bayraktar для ВСУ. Об этом сообщил известный украинский волонтер и общественный деятель Сергей Притула в социальной сети.

"С такими людьми, как вы в этом мире можно сделать все, что угодно. Даже сделать этот мир лучше, а лучше он будет, когда без тех кого должны уничтожать Bayraktar. И я хочу вас очень искренне поблагодарить за то, какие вы невероятны. Первая птичка есть. Пошел сбор на вторую. И это всего-навсего 12 часов от начала сбора. Я вами очень сильно горжусь. 156 миллионов гривен за 12 часов плюс 70 миллионов гривен, которые поставили фундаментом этого проекта. Работаем дальше",- призвал Притула.

Известно, что, 22 июня, волонтер Сергей Притула сообщил о сборе 500 миллионов гривен на закупку трех беспилотников Bayraktar для украинских военных. В свой день рождения, а волонтеру сегодня исполнился 41 год, онобратился к украинцам и признался, что ему не нужны подарки или пафосные поздравления, а только "Наша Победа".

Присоединиться можно по ссылке: https://prytulafoundation.org/ru/home/support_page Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Сергей Притула рассказал о своем волонтерском штабе в первые дни войны. С началом полномасштабного российского вторжения многие известные люди в Украине решили стать волонтерами, чтобы в первую очередь помочь ВСУ, а также соотечественникам, которым пришлось бежать, спасаясь от войны. Для шоумена, политика, телеведущего Сергея Притулы заниматься волонтерством не стало чем-то новым, потому что 8 лет войны с РФ он не переставал заниматься помощью армии, державшей оборону на востоке страны. Теперь его волонтерский штаб заработал в полную силу.

В Украине за 12 часов собрали 156 миллионов гривен на Bayraktar для ВСУ (фото из открытых источников)

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