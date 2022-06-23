Мы выиграли свою Курскую дугу: у Зеленского заявили о важном успехе в войне против РФ

Даже захват Северодонецка на Луганщине не поможет российским оккупантам уйти от стратегического поражения. В войне уже произошел важный стратегический перелом. ВСУ выиграли свою Курскую дугу. Как передает портал "Комментарии", такое мнение у себя в Телеграмм высказал советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

Офис президента. Фото: Украинская правда

"Можно сказать, что мы выиграли свою Курскую дугу, независимо от того, захватят ли Северодонецк. Как заберут, так и отдадут", — отметил Алексей Арестович.

Он обратил внимание также на важную деталь в поддержке Украина другими государствами, а речь идет почти о 50 стран цивилизованного мира. На встрече в формате "Рамштайн" министры обороны практически 50 государств заверили украинский народ, что они до победы будут вместе с Украиной. Они готовы усиливать военную поддержку Украины.

Советник главы ОП провел параллель с ситуацией на украинском фронте с Курской дугой. По мнению Алексея Арестовича, кардинальные изменения уже произошли и продолжают происходить во внешней политике и это, если мерить происходящее мерками Второй мировой войны.

"Титанические вещи происходят сейчас во внешней политике. И это, если мерить мерками Второй мировой войны, то мы выиграли Курскую дугу и, своего рода, Битве за Африку. Это очень хорошие новости", — сказал он.

Напомним, по информации главы Луганской ОВА, оккупанты стягивают резервы в Северодонецк, чтобы окружить ВСУ.

Читайте на портале "Комментарии" — Алексей Арестович подтвердил – Украина нанесла успешный удар по Крыму. В дальнейшем это будет продолжаться.

Также издание "Комментарии" сообщало — зачем Беларусь размещает на границе с Украиной деревянные муляжи танков: в Минбороны дали ответ.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!