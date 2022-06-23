Мы выиграли свою Курскую дугу: у Зеленского заявили о важном успехе в войне против РФ

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Кравцев Сергей
Даже захват Северодонецка на Луганщине не поможет российским оккупантам уйти от стратегического поражения. В войне уже произошел важный стратегический перелом. ВСУ выиграли свою Курскую дугу. Как передает портал "Комментарии", такое мнение у себя в Телеграмм высказал советник главы Офиса президента Алексей Арестович.
Офис президента. Фото: Украинская правда
Он обратил внимание также на важную деталь в поддержке Украина другими государствами, а речь идет почти о 50 стран цивилизованного мира. На встрече в формате "Рамштайн" министры обороны практически 50 государств заверили украинский народ, что они до победы будут вместе с Украиной. Они готовы усиливать военную поддержку Украины.
Советник главы ОП провел параллель с ситуацией на украинском фронте с Курской дугой. По мнению Алексея Арестовича, кардинальные изменения уже произошли и продолжают происходить во внешней политике и это, если мерить происходящее мерками Второй мировой войны.
Напомним, по информации главы Луганской ОВА, оккупанты стягивают резервы в Северодонецк, чтобы окружить ВСУ.
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