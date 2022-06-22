У Зеленского подтвердили, что Украина нанесла успешный удар по Крыму

Украинские военные уже наносили удар по военным объектам в аннексированном Крыму. Это уже было с момента полномасштабного российского вторжения. В будущем Вооруженные силы Украины продолжат наносить удары по временно оккупированному украинскому полуострову, выбивая оттуда оккупантов. Как передает портал "Комментарии", об этом рассказал советник главы Офиса президента Алексей Арестович в интервью известному украинскому журналисту Дмитрию Гордону.

Крым. Фото из открытых источников

При этом Алексей Арестович уточнил, что нужно чётко различать, где есть российская территория, а, где есть украинская территория, которая находится во временной оккупации. Так вот Крым – это украинская территория. Следовательно, добавил Арестович, удары наносились по оккупантам на территории Украины.

Советник главы Офиса президента отметил, что это ни для кого не секрет, что удары были весьма успешными. При этом эксперт не раскрыл подробности этих ударов, не назвал по какому военному объекту была проведена атака, но Алексей Арестович добавил, что в будущем такие удары тоже будут продолжаться. Их станет намного больше, когда речь пойдёт конкретно о деоккупации Крыма.

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