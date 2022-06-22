Нардеп: в Херсонской области ликвидирован нардеп-коллаборант Ковалев

Как передает издание "Комментарии", в Херсонской области ликвидирован нардеп-предатель Алексей Ковалев. Парламентарий от "Слуги народа" остался в оккупированном Херсоне и заявлял, что "Россия здесь навсегда". Первым информацию о том, что в Херсонской области ликвидирован коллаборант обнародовал у себя в Телеграмм нардеп Алексей Гончаренко.

Алексей Ковалев. Фото: из открытых источников

"Это исключенный из фракции "Слуга народа" депутат, который перешел на сторону россии. Слава партизанам! Слава Украине! Кстати единственный вопрос: у Ковалева так все плохо было, что он на Део Ланосе начал ездить?", – написал у себя в Телеграмм Гончаренко.

Информацию также подтвердил внештатный агент НАБУ Евгений Шевченко. Он также показал видео с остатками авто, в котором был уничтожен предатель.

"По предварительной информации в городе Голая Пристань уничтожен оставшийся в Херсоне нардеп-предатель Ковалев, который рассказывал, что "россия здесь навсегда". Ждем официального подтверждения", – отметил Шевченко.

Он также опубликовал видео, на котором виден автомобиль, предположительно принадлежавший Ковалеву. В лобовом стекле со стороны водителя — огромная дыра. Вместо водительского сидения внутри авто — месиво из металла.

Подробностей ликвидации предателя от официальных органов пока нет.



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