Нардеп: в Херсонской области ликвидирован нардеп-коллаборант Ковалев

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Кравцев Сергей
Как передает издание "Комментарии", в Херсонской области ликвидирован нардеп-предатель Алексей Ковалев. Парламентарий от "Слуги народа" остался в оккупированном Херсоне и заявлял, что "Россия здесь навсегда". Первым информацию о том, что в Херсонской области ликвидирован коллаборант обнародовал у себя в Телеграмм нардеп Алексей Гончаренко.
Алексей Ковалев. Фото: из открытых источников
Информацию также подтвердил внештатный агент НАБУ Евгений Шевченко. Он также показал видео с остатками авто, в котором был уничтожен предатель.
Он также опубликовал видео, на котором виден автомобиль, предположительно принадлежавший Ковалеву. В лобовом стекле со стороны водителя — огромная дыра. Вместо водительского сидения внутри авто — месиво из металла.
Подробностей ликвидации предателя от официальных органов пока нет.
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