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Словакия передает Украине истребители МиГ-29: названо условие

Правительство Словакии ждет согласия от Чехии и Польши

сегодня, 08:40
Автор:

Кравцев Сергей
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На вооружении Словакии есть советские истребители МиГ-29 и страна-союзник Украины готова в кратчайшие срок и их передать Украине. Передача будет проведена сразу после того, как правительства Польши и Чехии гарантируют, что смогут закрыть небо над страной, после того, как Украина получит партию истребителей. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на "Business Insider".

Словакия передает Украине истребители МиГ-29: названо условие

Истребитель МиГ-29. Фото: из открытых источников

Ранее также сообщалось, что Словакия должна была поставить Украине 30 танков Т-72 и взамен получить от Германии Leopard 2A4. Но в ходе переговоров Берлин смог гарантировать, что передаст Словакии только 15 танков. В Минобороны Словакии назвали такое предложение Берлина странным, а возможный обмен неравносильным. Поэтому с поставкой дополнительной партии танков Украине не сложилось, сделка сорвалась. 

Также СМИ сообщали, что Словакия уже на днях отправила в Украину пакет военной помощи. Украинская армия пополнила своей авиапарк пятью вертолетами. Также словаки передали украинцам боеприпасы для РСЗО "Град". Украина получила от Словакии четыре военных вертолета Ми-17 и один вертолет Ми-2. По словам министра обороны Словакии, техника уже находятся на вооружении украинских защитников. Кроме того, Словакия направила тысячи боеприпасов 122-мм калибра для реактивной системы залпового огня "Град".

"Весь демократический мир помогает Украине защищаться от российской агрессии" — отметил министр обороны Словакии Ярослав Надь.

Читайте на портале "Комментарии" — Владимир Зеленский назвал "самое жесткое направление", а также позиции, где ВСУ удалось продвинуться.

Также издание "Комментарии" сообщало — ситуация обостряется: Россия вторглась в воздушное пространство страны НАТО, имитируя удар. Это уже второй случай в этом году.




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Источник: https://www.businessinsider.de/politik/deutschland/ringtausch-verzoegert-sich-weiter-scholz-panzer-deal-mit-der-slowakei-droht-zu-platzen-b/
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