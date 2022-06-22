Словакия передает Украине истребители МиГ-29: названо условие

На вооружении Словакии есть советские истребители МиГ-29 и страна-союзник Украины готова в кратчайшие срок и их передать Украине. Передача будет проведена сразу после того, как правительства Польши и Чехии гарантируют, что смогут закрыть небо над страной, после того, как Украина получит партию истребителей. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на "Business Insider".

Истребитель МиГ-29. Фото: из открытых источников

Ранее также сообщалось, что Словакия должна была поставить Украине 30 танков Т-72 и взамен получить от Германии Leopard 2A4. Но в ходе переговоров Берлин смог гарантировать, что передаст Словакии только 15 танков. В Минобороны Словакии назвали такое предложение Берлина странным, а возможный обмен неравносильным. Поэтому с поставкой дополнительной партии танков Украине не сложилось, сделка сорвалась.

Также СМИ сообщали, что Словакия уже на днях отправила в Украину пакет военной помощи. Украинская армия пополнила своей авиапарк пятью вертолетами. Также словаки передали украинцам боеприпасы для РСЗО "Град". Украина получила от Словакии четыре военных вертолета Ми-17 и один вертолет Ми-2. По словам министра обороны Словакии, техника уже находятся на вооружении украинских защитников. Кроме того, Словакия направила тысячи боеприпасов 122-мм калибра для реактивной системы залпового огня "Град".

"Весь демократический мир помогает Украине защищаться от российской агрессии" — отметил министр обороны Словакии Ярослав Надь.

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