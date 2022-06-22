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Ситуация обостряется: Россия вторглась в воздушное пространство страны НАТО, имитируя удар

Вертолет страны-агрессора находился в чужом воздушном пространстве почти две минуты

сегодня, 08:05
Автор:

Кравцев Сергей
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Пограничный российский вертолет Ми-8 нарушил воздушное пространство Эстонии, которая является членом НАТО. Почти две минуты российские военные продвигались в глубь страны, но потом развернулись. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает ERR.

Ситуация обостряется: Россия вторглась в воздушное пространство страны НАТО, имитируя удар

Российский вертолет Ми-8. Фото: из открытых источников

Произошедшее было зафиксировано 18 июня в районе Койдула на юго-востоке страны.

В МИД Эстонии отреагировали оперативно. Был вызван посол РФ в Эстонии Владимир Липаев. Ему была вручена нота.

Телеканал имеет информацию, что российский вертолет нарушил пограничное пространство Эстонии, не имея какого-то чёткого плана полета. Также вертолет не связывался с воздушной службой связи Эстонии.

В МИД Эстонии уже акцентировали внимание, что инцидент точно не может способствовать налаживанию и без того напряженным отношениям с Россией.

Инцидент в районе Койдула стал вторым нарушением россиянами воздушной границы Эстонии в этом году. В прошлом году РФ совершила пять таких нарушений.

Россия нарушила воздушное пространство Эстонии перед крупным саммитом Североатлантического альянса. Кроме того, российские войска проводят учения вблизи эстонской границы, имитируя ежедневные ракетные удары по стране. Как пишет Bloomberg, Минобороны Эстонии предупреждает об эскалации напряженности между Кремлем и государством НАТО. 

"Никогда не было так серьезно, как сейчас. Это реальная жизнь. Они фактически имитируют ракетные удары по территории НАТО и дают нам знать, что уведомляют нас об этом", – заявил представитель МИД Эстонии.

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Источник: https://www.err.ee/1608636112/vene-foderatsiooni-helikopter-rikkus-eesti-ohupiiri
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