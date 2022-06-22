Блокада украинских портов: что может решиться в Стамбуле – почему вопрос стал особенно остро

В Стамбуле в ближайшее время могут пройти переговоры Украины с представителями Турции, ООН и РФ относительно экспорта украинского зерна. Эксперты оценили для издания "Комментарии" сложившуюся ситуацию и шансы на разблокирование украинских портов.

Порты в Украине. Фото: из открытых источников

Разблокировка портов разгрузила бы зернохранилища, а фермеры получили бы средства для жатвы

Народный депутат Верховной Рады IX созыва (фракция "Слуга Народа"), член Аграрного комитета Дмитрий Соломчук напоминает, что Украина ежегодно кормит около 400 млн человек в мире. А из-за российской агрессии делать этого не может.

"Безусловно, это вопрос мировой продовольственной безопасности – и важно разблокировать украинские порты. Но это должно произойти без снятия санкций с России или преференций для нее (как того хочет Кремль). Нельзя заигрывать с преступниками – и мировое сообщество начинает это понимать", – отмечает эксперт.

Любые переговоры по поводу вывоза зерна, акцентирует он, возможны только при 100% учете украинских и мировых интересов, но отнюдь не российских.

"Пока мы используем все возможные пути для экспорта. Но железная дорога, например, уже работает на грани своих возможностей, – подчеркивает Дмитрий Соломчук. – Разблокировка портов разгрузила бы зернохранилища, а фермеры получили бы средства для жатвы. Маховик продовольственного кризиса заставляет активно включиться в процесс разблокирования портов мировых лидеров, поэтому надеемся на большее противокорабельное оружие и на дипломатическую помощь в деблокаде".

Если в рамках четырехсторонней рабочей группы будет сформирована дорожная карта, гарантирующая безопасность и беспрепятственный экспорт – это можно только приветствовать

Эксперт по вопросам аграрной политики, заместитель председателя Всеукраинской Аграрной Рады (ВАР) Денис Марчук рассуждает так:

"С первых дней российского широкомасштабного вторжения Украина предупреждала мир, что эта конфронтация двух стран ударит по всем. В том числе за счет резкого сокращения поставок украинского продовольствия. Как следствие, вопрос продовольственной безопасности, который и ранее стоял достаточно остро, станет сверхактуальным. Что в итоге и вышло. Ощущается дефицит зерновых на мировом рынке. Как следствие – рост цен на них и продукты, из них изготовляемые. Так что вопрос свободного судоходства, разблокирования украинских портов для экспорта зерна по морю, резонно, должен тревожить не только Украину. Мы видим постоянные обращения по этому поводу со стороны украинского президента, МИД, Минагрополитики. С акцентом, что нам нужны гарантии ответственных стран касательно того, что в случае разминирования акватории Россия не предпримет высадку десанта, а корабли с продовольственными грузами не подвергнутся обстрелам".

Естественно, мы не доверяем россиянам, отмечает эксперт. Они уже уверяли весь мир, что никогда не нападут на Украину. А 24 февраля наша страна проснулась от ракетных и бомбовых ударов. Так что вполне логична картина, когда появляются третьи страны, готовые выступить гарантами беспрепятственного прохода судов с тем же зерном. Как в данном случае – Турция.

"Существуют доверительные отношения между украинским и турецким руководством. И если удастся в результате переговоров деблокировать наши порты – это будет иметь позитивные последствия для всех. Но важно, чтобы эти договоренности не били по нашей безопасности. Если в рамках четырехсторонней рабочей группы (ООН, Украина, Турция, Россия) будет сформирована дорожная карта, гарантирующая безопасность и беспрепятственный экспорт – это можно только приветствовать", – говорит Денис Марчук.

По его словам, при нынешних возможностях экспортирования зерна (по Дунаю, а также сухопутными путями – железная дорога и автотранспорт) – мы не можем выйти на объемы, которые существовали в довоенный период.

"Напомню, что мы тогда перевозили ежемесячно около 5 млн тонн, а сейчас – менее половины от этого количества. К тому же, в мае 2022 года доля объемов агропродукции в экспортных перевозках по железной дороге не превышала 21%. Тогда как общая доля экспорта черных металлов и железной руды – 62% (2,4 млн тонн). Учитывая блокаду украинских портов, железная дорога является одним из самых действенных инструментов экспорта продовольствия. Однако большинство ее усилий направлены на вывоз металлургической продукции. Что, с моей точки зрения, недопустимо в ситуации возможного возникновения крупнейшего продовольственного кризиса в мировой истории", – отмечает зампредседателя ВАР.

Кроме того, продолжает он, нам важно получить мощное противокорабельное вооружение. Это тоже своеобразная гарантия безопасности. И возможность самостоятельно разблокировать свои порты – военным путем, если не получится дипломатическим.

"В глобальном же смысле нам, конечно, нужны переговоры не просто о разблокировании портов, но и о мире как таковом. Уже через пару недель Украина войдет в процесс сбора озимых. При прогнозах в 60 млн тонн зерновых и масленичных культур нам необходимо уже сегодня иметь четкий план, как мы будем вывозить излишки. Возможности полноценно сберегать весь урожай – у нас нет. Значительная часть соответствующих складов у нас на территориях, где идут боевые действия, или которые оказались временно оккупированы. Оставшихся же точно недостаточно. Потому, конечно, важны любые результативные переговоры – как для дебоклады наших портов, так и для прекращения боевых действий", – резюмирует Денис Марчук.

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