Местные жалуются на трупный запах: военные рф сжигают тела своих убитых в Херсонской области

Возле Новой Каховки Херсонской области, которая находится под оккупацией, кафиры сжигают тела своих убитых военнослужащих. Оккупанты в районе аэродрома Чаплинка обустроили котлован из шин, чтобы сжигать тела мертвых. Об этом сообщает пресс-служба ГУР Минобороны Украины. Российские военные сжигают тела своих убитых солдат (фото из открытых источников)

"После нанесения огневого поражения со стороны ВСУ, рашисты вывезли тела своих убитых военных в район аэродрома Чаплинка возле Новой Каховки Херсонской области. На аэродроме подготовлен котлован с автомобильными шинами. В него отгружались трупы и сжигались", — говорится в сообщении.

Местные жители начали жаловаться на трупный запах, возникший в воздухе.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что глава разведки рассказал, есть ли угроза нападения Беларуси . Украинская разведка сообщает, что в настоящее время нет угрозы вторжения войск со стороны Беларуси. Об этом в эфире общенационального телемарафона заявил глава Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов. Разведчик призвал общество успокоиться и заверил, что нет угрозы. Глава разведки заявил, что ВСУ сразу будут знать, если Лукашенко все же решит вступить в войну и напасть на Украину и будут предпринимать "адекватные действия".

Также "Комментарии" информировали о том, что в РФ в результате взрыва на территории воинской части погибли четыре человека. Так, по данным российских новостных медиа, инцидент произошел в поселке Барсово во Владимировской области России. Сообщается, что на складе боеприпасов произошел взрыв. В результате взрыва погибли четыре человека: трое военнослужащих и один работник склада.

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