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Джонсон рассказал, когда при помощи Британии Украина может начать контрнаступление

Премьер Великобритании Джонсон отметил, что российские силы продвигаются вперед на восточном Донбассе, но несут большие потери

сегодня, 07:37
Автор:

Кравцев Сергей
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По тем данным, которыми владеет военная разведка Великобритании, российские войска, не имея те ресурсы, которые у них есть сейчас, потеряют наступательную мощь. Фактически их наступление остановится, что должно произойти в течение ближайших двух месяцев. Следовательно, перед украинской армией спустя несколько месяцев откроются большие возможности начать свое контрнаступление. Как передает портал "Комментарии", такое мнение высказал премьер-министр Великобритании Борис Джонсон накануне саммита G7 в Германии, пишет "Sueddeutsche Zeitung".

Джонсон рассказал, когда при помощи Британии Украина может начать контрнаступление

Борис Джонсон. Фото: из открытых источников

Борис Джонсон считает, что, когда силы страны-агрессора существенно ослабятся весь цивилизованный мир должен поддержать украинцев с его большей силой, чтобы помочь изменить динамику на поле боя. Украина должна будет начать масштабное контрнаступление, украинская армия должна будет пойти в атаку. При этом Джонсон подчеркнул, что Великобритания будет вместе с Украиной и поддержка украинскому народу гарантирована. Лондон поддержит Украину вооружением. Украина получит то вооружение, которое сегодня есть в запросах украинской стороны.

На уточняющий вопрос, как в Великобритании видят победу Украины или поражение Путина, Джонсон ответил, задача минимум стоит – российские войска должны отойти к тем позициям, которые они занимали до 24 февраля 2022 года, захваченные территории должны быть освобождены.

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Источник: https://www.sueddeutsche.de/projekte/artikel/politik/boris-johnson-im-sz-interview-e536846/?reduced=true
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