Россия пошла на хитрость в Бахмуте

Обстрел позиций украинских защитников в Бахмуте зажигательными снарядами имел конкретную цель. О ней, как сообщают "Комментарии", рассказал военный эксперт Роман Свитан.

Обстрел Бахмута зажигательными снарядами

"Вряд ли, это фосфорные, скорее всего, это термические, — говорит Роман Свитан в интервью "Фабрике новин". — Это выстрел "Града", у которого есть термические заряды. Они разбрасываются, освещают поверхность, горят и создают тепловой экран от действия наших тепловизоров. Поэтому под покровом такого теплового экрана российские штурмовые части могут выполнять штурмовые действия. То есть использование такого рода завесов, это одна из военных хитростей".

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Одновременно с этим россиянам для штурма Бахмута, по просьбе Пригожина, стали подвозить усиленное количество боеприпасов. Кроме этого, враг активно на этом участке использует артиллерию, танки, ТОСы, авиацию. Но, по мнению Романа Свитана, это уже не поможет врагу взять Бахмут к 9 мая. Поскольку одновременно с подвозом россиянами дополнительного БК для Пригожина в город вошло украинское подкрепление на тяжелой технике.

- Поэтому удержим мы Бахмут, удержим до нашего наступления, — говорит Роман Свитан.

Напомним, что, по данным эксперта, новой линией украинской обороны (с опорой на западные кварталы Бахмута) станет или уже стала трасса Хромово-Бахмут-Константиновка.

Тем временем, ВСУ продвинулись на Бахмутском направлении.

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