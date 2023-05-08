Какую провокацию могут устроить в Москве на 9 мая

Завтра, 9 мая, во время парада на Красной площади в Москве в отношении одного или нескольких президентов стран ОДКБ может быть совершена провокация, организованная Кремлем. Об этом, как сообщают "Комментарии", заявил военный эксперт Роман Свитан.

Лукашенко могут "подписать" под войну в Украине

"На майские праздники может быть провокация россиян по нанесению удара по одному из президентов ОДКБ", — заявил Роман Свитан, комментируя прибытие президентов СНГ в Москву, для празднования 9 мая. — Они все, заметьте, входят в ОДКБ".

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Целью возможной провокации, по мнению Романа Свитана, может быть создание повода для втягивания в войну против Украины одной из стран ОДКБ.

"Это может быть одним из его вожделенных планов — ввести в войну одну из стран ОДКБ. После покушения на одного из президентов может быть запущен механизм вступления ОДКБ в войну", — говорит о Путине Роман Свитан.

По мнению эксперта, наиболее подходящей для этой роли является Белорусь, президент которой может "подписаться" под вступление в войну против Украины.

Напомним, что для празднования 9 мая в Москву прилетели главы шести стран: из Белоруси — Александр Лукашенко, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, президент Кыргызстана Садыр Жапаров, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, премьер-министр Армении Никол Пашинян. Ожидается также прибытие президента Туркмении Сердара Бердымухамедова.

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