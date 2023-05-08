"Курортная депортация": оккупанты предлагают украинцам выезжать в Дагестан

Жителям Мелитопольского района оккупанты предлагают "эвакуироваться" в Дагестан. Такие объявления они распространили в местных чатах. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на Мелитопольского городского голову Ивана Федорова.

Объявление рашистов о переселении

"Предлагаем эвакуироваться семьям с детьми (дети и один сопровождающий) на Мелитополь, – говорится в объявлении, которое привел Иван Федоров. – И дальше шефы отвозят в Дагестан, на берегу, курортные места".

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Ранее рашисты заявили, что "решили временно перевезти жителей 18 прифронтовых населенных пунктов в глубь региона". "Перемещение" населения оккупационная администрация запланировала из населенных пунктов: Тимошевка, Смирново, Тарасовка, Орлянское, Молочанск, Куйбышево (Каменка), Пришиб, Токмак, Малая Белозерка, Васильевка, Большая Белозерка, Днепрорудное, Михайловка, Каменка-Днепровская, Энергодар, Пологи, Конские Раздоры, Розовка.

Впоследствии представитель оккупационной администрации Козенко заявил, что они хотят переселить 70 тысяч человек.

"Определены жители районов, которые подлежат перемещению — это жители Куйбышевского, Пологовского, Токмакского районов, Васильевка, Энергодар, Каменка-Днепровка и Михайловка", — заявлял рашист.



По словам рашистов, переселение будет временным, добровольным и исключительно "в рамках региона". Но, по сообщениям росСМИ, принять "переселенцев" выразили готовность "власть" аннексированного Крыма и Ростовской области РФ.



"Еще раз обращаюсь к жителям оккупированного Юга: берегите себя, не отдавайте детей врагу, а по возможности самостоятельно выезжайте из оккупации! Все будет Украина", — призывает земляков мелитопольский городской голова Иван Федоров.

Тем временем, правительство Латвии может депортировать более 20 тысяч граждан РФ.