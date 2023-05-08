В боях под Бахмутом погиб руководитель детского театра "Сказка"

На территории Донецкой области погиб житель Харькова Дмитрий Кравец. До мобилизации Дмитрий работал режиссером и руководил детским театром "Сказка". О его трагической потере проинформировал его товарищ Юрий Нехода. Он сообщил, что Дмитрий в это время защищал страну на самом опасном направлении – Бахмутском.

Дмитрий Кравец (фото из открытых источников)

"Творческий человек, режиссер, автор пьес, руководитель детского театра "Сказка", отец двух несовершеннолетних детей. "Я не воин, могу только помогать собратьям, мотивировать их и поддерживать", — это говорил Кравец во время последнего разговора, давая очень скромную оценку своим боевым достижением", — сообщил в социальных сетях Юрий Нехода.

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Друг погибшего защитника вспоминает, что он был всегда готов готов выполнить любые задачи, не пугаясь трудностей.

"Всегда был готов к выполнению самых сложных задач, будь то в компьютерном дизайне или мультипликации, написании пьесы или сценария. Позиция и убеждения Дмитрия всегда были нацелены на добро и радость, счастье и взаимопонимание. Мотивированный идеями нации, социальной и национальной справедливости , веры и любви к детям, семье и Украине, стал на защиту этих ценностей с оружием в руках. Светлая память! Герои не умирают", — подытожил Нехода.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что под Бахмутом погиб известный украинский спортсмен. В боях за Бахмут погиб известный украинский велогонник Константин Денека, которому было 40 лет. Как сообщает портал "Комментарии", об этом сообщает комитет Верховной Рады Украины по молодежи и спорту. Сообщается, что Денека служил в одном из спецподразделений Главного управления разведки Министерства обороны Украины.