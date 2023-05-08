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В боях под Бахмутом погиб руководитель детского театра "Сказка"

Харьковчанин Дмитрий Кравец в мирной жизни был творческим человеком

сегодня, 22:15
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Автор:

Лиля Воробьева

На территории Донецкой области погиб житель Харькова Дмитрий Кравец. До мобилизации Дмитрий работал режиссером и руководил детским театром "Сказка". О его трагической потере проинформировал его товарищ Юрий Нехода. Он сообщил, что Дмитрий в это время защищал страну на самом опасном направлении – Бахмутском.

В боях под Бахмутом погиб руководитель детского театра "Сказка"

Дмитрий Кравец (фото из открытых источников)

"Творческий человек, режиссер, автор пьес, руководитель детского театра "Сказка", отец двух несовершеннолетних детей. "Я не воин, могу только помогать собратьям, мотивировать их и поддерживать", — это говорил Кравец во время последнего разговора, давая очень скромную оценку своим боевым достижением", — сообщил в социальных сетях Юрий Нехода.


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Друг погибшего защитника вспоминает, что он был всегда готов готов выполнить любые задачи, не пугаясь трудностей.

"Всегда был готов к выполнению самых сложных задач, будь то в компьютерном дизайне или мультипликации, написании пьесы или сценария. Позиция и убеждения Дмитрия всегда были нацелены на добро и радость, счастье и взаимопонимание. Мотивированный идеями нации, социальной и национальной справедливости , веры и любви к детям, семье и Украине, стал на защиту этих ценностей с оружием в руках. Светлая память! Герои не умирают", — подытожил Нехода.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что под Бахмутом погиб известный украинский спортсмен. В боях за Бахмут погиб известный украинский велогонник Константин Денека, которому было 40 лет. Как сообщает портал "Комментарии", об этом сообщает комитет Верховной Рады Украины по молодежи и спорту. Сообщается, что Денека служил в одном из спецподразделений Главного управления разведки Министерства обороны Украины.


 



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