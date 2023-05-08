ВСУ продвинулись на Бахмутском направлении: что известно

На Бахмутском направлении наши военные успешно продвинулись и освободили километр украинской территории. Об этом сообщил командир разведывательного подразделения "Terra" Николай Волохов.

ВСУ продвинулись на Бахмутском направлении (фото из открытых источников)

Он заявил, что украинские военные работают над освобождением украинских территорий и имеют хорошие результаты.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

"Работаем, имеем результат — километр, целый километр украинской земли очищен и освобожден от "вагнеровцев", освобожден от захватчиков. Продолжаем работать. Думаю, на сегодня это еще не все. Победа будет за нами. Слава Украине", — сообщил военный.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что главный признак приближения наступления ВСУ — может ли РФ опередить и снова пойти в наступление. В СМИ и соцсети продолжается обсуждение анонсированного ранее контрнаступления ВСУ. Каков главный признак приближения контрудара ВСУ? Может Россия не только не дать Украине отвоевать свои земли, но и начать новое массированное наступление? Подготовка к контрнаступлению ВСУ уже идет полным ходом, и это видит сам агрессор. Об этом в интервью "Апострофу TV" рассказал полковник запаса военный эксперт Роман Свитан.

Эксперт отметил, что дизельное топливо, являющееся двигателем войны, сейчас под ударом. В настоящее время все средства дальнего поражения используются в хранилищах нефтепродуктов. К этому процессу присоединятся и российские коррупционеры, которые приступят к подрывам резервуаров по всей России, чтобы таким образом прикрыть исчезновение горючего, которое было украдено ранее, считает он. В то же время Свитан прогнозирует, что наступательные действия на Донбассе ВСУ, скорее всего, совершать не смогут. Также эксперт высказал мнение, что наступление ВСУ не состоится в ближайшее время из-за того, что почва еще не готова к таким "нагрузкам".



