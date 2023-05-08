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ВСУ продвинулись на Бахмутском направлении: что известно

Украинские военные работают над освобождением украинских территорий

сегодня, 19:54
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Автор:

Лиля Воробьева

На Бахмутском направлении наши военные успешно продвинулись и освободили километр украинской территории. Об этом сообщил командир разведывательного подразделения "Terra" Николай Волохов.

ВСУ продвинулись на Бахмутском направлении: что известно

ВСУ продвинулись на Бахмутском направлении (фото из открытых источников)

Он заявил, что украинские военные работают над освобождением украинских территорий и имеют хорошие результаты.


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"Работаем, имеем результат — километр, целый километр украинской земли очищен и освобожден от "вагнеровцев", освобожден от захватчиков. Продолжаем работать. Думаю, на сегодня это еще не все. Победа будет за нами. Слава Украине", — сообщил военный.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что главный признак приближения наступления ВСУ — может ли РФ опередить и снова пойти в наступление. В СМИ и соцсети продолжается обсуждение анонсированного ранее контрнаступления ВСУ. Каков главный признак приближения контрудара ВСУ? Может Россия не только не дать Украине отвоевать свои земли, но и начать новое массированное наступление? Подготовка к контрнаступлению ВСУ уже идет полным ходом, и это видит сам агрессор. Об этом в интервью "Апострофу TV" рассказал полковник запаса военный эксперт Роман Свитан.

Эксперт отметил, что дизельное топливо, являющееся двигателем войны, сейчас под ударом. В настоящее время все средства дальнего поражения используются в хранилищах нефтепродуктов. К этому процессу присоединятся и российские коррупционеры, которые приступят к подрывам резервуаров по всей России, чтобы таким образом прикрыть исчезновение горючего, которое было украдено ранее, считает он. В то же время Свитан прогнозирует, что наступательные действия на Донбассе ВСУ, скорее всего, совершать не смогут. Также эксперт высказал мнение, что наступление ВСУ не состоится в ближайшее время из-за того, что почва еще не готова к таким "нагрузкам".



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Источник: https://telesco.pe/terraops/214
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