Ранен ребёнок, люди под завалами: оккупанты во время обстрела Николаева попали в жилой дом

Оккупанты в очередной раз обстреляли город Николаев. Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщила глава Николаевского облсовета Анна Замазеева

Ракетный удар. Иллюстрация из открытых источников

Как рассказала Замазеева, по предварительной информации, во время обстрела одного из спальных районов Николаева российские захватчики попали в жилой дом.

"16-летний ребенок… Осколочное ранение. По предварительной информации, попадание в жилой дом… Под завалами люди!" – говорится в сообщении.

На место происшествия выехали сотрудники спасательной службы и медики.

"Они еще раз доказали, что для них нет никаких моральных ценностей и они целенаправленно бьют по мирным жителям, чтобы нас запугать и посеять панику!", — Замазеева.

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, что задача – выбить россиян из Приднестровья: насколько это реально – решится ли Украина. Для ВСУ не станет большой проблемой справиться с задачей деоккупировать Приднестровье и унизить Кремль. Подробно об этом читайте в нашем материале.

Читайте также о том, что "Оккупанты в панике отошли": ВСУ отбили атаки противника на нескольких направлениях — подробности. ВСУ дают достойный отпор оккупантам. Читайте об этом подробно в нашей статье.

Сайт "Комментарии" сообщал о том, что "Что-то беззвучное": оккупанты не могут понять, с чего их уничтожают и жалуются на огромные потери (ВИДЕО). ГУР МО опубликовало очередной перехват разговора оккупанта. Подробнее об этом вы можете прочитать на нашем сайте.

Также "Комментарии" информировали о том, что РФ начала срывать зерновое соглашение, которое сама же и подписала – нужны ли Украине такие риски. Никакое соглашение со страной-агрессором не есть гарантией безопасности, пока продолжается война. Подробно об этом читайте в нашем материале.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!