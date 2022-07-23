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Ранен ребёнок, люди под завалами: оккупанты во время обстрела Николаева попали в жилой дом

Оккупанты обстреляли спальный район Николаева

23 июля 2022, 22:05
Автор:

Денис
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Оккупанты в очередной раз обстреляли город Николаев.  Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщила глава Николаевского облсовета Анна Замазеева

Ранен ребёнок, люди под завалами: оккупанты во время обстрела Николаева попали в жилой дом

Ракетный удар. Иллюстрация из открытых источников

Как рассказала Замазеева, по предварительной информации, во время обстрела одного из спальных районов Николаева российские захватчики попали в жилой дом. 

"16-летний ребенок… Осколочное ранение. По предварительной информации, попадание в жилой дом… Под завалами люди!" – говорится в сообщении.

На место происшествия выехали сотрудники спасательной службы и медики. 

"Они еще раз доказали, что для них нет никаких моральных ценностей и они целенаправленно бьют по мирным жителям, чтобы нас запугать и посеять панику!", — Замазеева. 

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, что задача – выбить россиян из Приднестровья: насколько это реально – решится ли Украина. Для ВСУ не станет большой проблемой справиться с задачей деоккупировать Приднестровье и унизить Кремль. Подробно об этом читайте в нашем материале. 

Читайте также о том, что "Оккупанты в панике отошли": ВСУ отбили атаки противника на нескольких направлениях — подробности. ВСУ дают достойный отпор оккупантам. Читайте об этом подробно в нашей статье. 

Сайт "Комментарии" сообщал о том, что "Что-то беззвучное": оккупанты не могут понять, с чего их уничтожают и жалуются на огромные потери (ВИДЕО). ГУР МО опубликовало очередной перехват разговора оккупанта. Подробнее об этом вы можете прочитать на нашем сайте. 

Также "Комментарии" информировали о том, что РФ начала срывать зерновое соглашение, которое сама же и подписала – нужны ли Украине такие риски. Никакое соглашение со страной-агрессором не есть гарантией безопасности, пока продолжается война. Подробно об этом читайте в нашем материале. 



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Источник: https://www.facebook.com/zamazeeva.official/posts/pfbid02KB5dFKvtmjF2KK5ybBc5baQKBp6BK9e6suU1PFQKrTewe1xZ3daeEafLFgVMtXYVl
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