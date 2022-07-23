"Оккупанты в панике отошли": ВСУ отбили атаки противника на нескольких направлениях - подробности

В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины рассказали об оперативной обстановке на Бахмутском и Краматорском направлениях по состоянию на вечер 23 июля. Об этом сообщается на официальной странице Генштаба ВСУ в социальной сети Facebook.

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Так, по данным Генштаба ВСУ, на Краматорском направлении враг совершал обстрелы в частности в районах населенных пунктов Верхнекаменское, Резниковка, Закотное, Григоровка, Выемка и Звановка. Нанес авиаудару возле Спорного.

"Штурмовыми действиями по разным направлениям пытался улучшить тактическое положение в районе Верхнекаменского. Украинские воины встретили врага кинжальным огнем и нанесли значительные потери. оккупанты в панике отошли", — Генштаб ВСУ.

На Бахмутском направлении противник пытается создать благоприятные условия для продолжения наступления на Бахмут.

"Оккупанты снова, уже с разных направлений, попытались штурмовать территорию Углегорской ТЭС. Снова безуспешно и с потерями", — Генштаб ВСУ.

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