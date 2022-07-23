Позади 150 дней полномасштабной войны: что нас ждет дальше – реально ли выйти на мир до зимы

Украина переживает 150-й день широкомасштабного российского вторжения. Мы получаем всё больше новейшего вооружения, однако США не готовы поставлять Украине ракеты большой дальности ATACMS к РСЗО HIMARS. Как ситуация может развиваться в обозримом будущем? Есть ли перспектива выйти на некие мирные соглашения до конца года? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Война в Украине. Фото: Генштаб ВСУ

Ожидания завершить войну до наступления зимы слишком завышены

Политолог, политический консультант Владимир Фесенко отмечает, что предоставление американцами Украине новой партии РСЗО HIMARS, но при этом воздержание их от передачи нам оружия дальнего действия означает, что США и Запад в целом будут и далее предоставлять нам оружие для освобождения оккупированных территорий (прежде всего тех, что были захвачены россией начиная с 24 февраля 2022 г). Но они против ударов по территории рф и против авантюр в стиле обстрела Крымского моста, подчеркивает эксперт.

Такая позиция, по его словам, обусловлена опасениями западных политиков и аналитиков, что удары по территории рф и временно оккупированного Крыма приведут к еще большей эскалации конфликта, с рисками применения против Украины оружия массового поражения.

"Ситуация в обозримом будущем может развиваться по-разному. Весьма вероятно, контрнаступление украинских войск на юге и в Харьковской области с частичной деоккупацией территорий, захваченных россией после 23 февраля 2022 г. Но для этого необходимы достаточные военные ресурсы. В то же время, россия может попытаться продолжить постепенное продвижение на Донбассе. Однако его результативность также зависит от наличия достаточных военных ресурсов", – поясняет Владимир Фесенко.

Возможен, продолжает он, сценарий еще большей эскалации военных действий. Если одна сторона пойдет на более масштабную мобилизацию, то это сделает и противоположная сторона.

"Еще один сценарий – постепенная стабилизация линии фронта и переход военных действий в позиционную фазу (в "окопную войну", как на Донбассе с весны 2015 г. до февраля 2022 г.). В случае этого сценария через какое-то время могут быть договоренности о временном прекращении огня, – прогнозирует политолог. – Вероятность какого-то системного мирного соглашения пока близка к нулю, так как интересы и позиции воюющих сторон кардинально противоположны, и даже теоретически невозможно представить сейчас компромисс, который устроил бы обе стороны".

Владимир Фесенко уверен, что бессмысленно сейчас пытаться назвать возможные конкретные даты завершения войны.

"И я бы не советовал этого делать нашим официальным лицам, – акцентирует он. – Надежных оснований для прогнозов о конкретных сроках завершении войны на данный момент нет. Ожидания завершить войну до наступления зимы (и в свою пользу) есть у обеих сторон. Но, как мне представляется, эти ожидания сильно завышены. Исходя из нынешнего и перспективного ресурсного обеспечения боевых действий у обеих воюющих сторон, решающий и окончательный перелом в ходе войны в ближайшие месяцы вряд ли возможен".

Страна-агрессор выдвигает условия, абсолютно неприемлемые для Украины

150 дней с начал широкомасштабного российского вторжения в Украину – очень печальная дата для всех украинцев, отмечает политолог, эксперт по вопросам российской агрессии Виктор Каспрук. Ведь ровно столько, поясняет он, мы находимся в состоянии необъявленной россией нашему государству войны. И каждый новый день приносит нам новые потери не только на фронте, но и среди мирного населения.

"Можно сказать, что помощь Соединенных Штатов и союзников буквально вытащила Украину "с того света". Если бы не столь мощная поддержка, то продержаться больше нескольких недель в неравном противостоянии с более мощным (и вначале более оснащенным оружие) врагом, у нас практически не было шансов, – считает эксперт. – Теперь же можно с уверенностью сказать, что у Украины появился шанс не только выстоять, но и со временем победить своего противника – Московщину".

При этом, отмечает Виктор Каспрук, периодически звучат упреки, что хоть мы и получаем от США серьезную помощь, отсутствие дальнобойных ракет не позволяет быстро отбросить противника со всех захваченных после 24 февраля 2022 года украинских территорий.

"В определенной мере, это действительно так. Но эта война наглядно показала, что на кон поставлено не только выживание Украины как независимого государства, но и существование самой западной цивилизации, установление мирового порядка, каким он будет после окончания российско-украинской войны. Хочется нам это признавать или нет, но это так, – подчеркивает эксперт. – Поэтому в столь жесточайшем противостоянии с рф наши союзники должны просчитывать и учитывать все возможные варианты. Тот же Вашингтон применяет против Москвы, как мне кажется, единственно верную тактику постепенного удушения противника. Не делая резких шагов, которые могли бы спровоцировать еще большую эскалацию".

За эти 150 чрезвычайно трудных для нас дней Украина показала, что она заслуживает поддержки и уважения цивилизованного мира, уверен Виктор Каспрук.

"Скорее всего, ситуация с освобождением оккупированных россией территорий Украинского государства будет развиваться нелинейно. С поставками из США в Украину тяжелой артиллерии – HIMARS – установился относительный паритет на фронтах боевых действий. Насколько долго может длиться подобная ситуация, сказать сложно. О чём можно говорить с уверенностью, так это о том, что Украина не сдалась россии – и сдаваться не собирается", – подчеркивает эксперт.

Он не исключает, что у ВСУ есть шанс полностью освободить оккупированную Херсонщину и часть Запорожской области если не в этом году, то в первой половине 2023-го. А вот возможность достижения с рф мирного соглашения, по мнению Виктора Каспрука, пока не просматривается.

"Страна-агрессор выдвигает условия, абсолютно неприемлемые для Украины. Как и ранее, путин хочет капитуляции Украины. На что мы никогда не пойдем. Ну, а признание захваченных Москвой украинских областей спорными территориями (или даже российскими после псевдореферендумов), как это видится путину, путь не к миру, а еще большей конфронтации, – предупреждает политолог. – Ведь Киев, как и весь цивилизованны мир, стоял и будет стоять на том, что Украина должна находиться в своих границах, которыми она располагала в 1991 году. И от этого мы не собираемся отступать. Поэтому для нас подписание мирного соглашения с рф возможно только в том случае, когда она выйдет из всех оккупированных за последние годы территорий Украины".

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