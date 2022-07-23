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"Что-то беззвучное": оккупанты не могут понять, с чего их уничтожают и жалуются на огромные потери (ВИДЕО)

ГУР МО опубликовало очередной перехват разговора оккупанта

сегодня, 18:25 comments1030
Автор:

Денис
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Главное управление разведки Министерства обороны Украины опубликовало очередной перехват разговора оккупанта со своими близкими. Видео было опубликовано на официальной странице ГУР МО Украины в социальной сети Facebook. 

"Что-то беззвучное": оккупанты не могут понять, с чего их уничтожают и жалуются на огромные потери (ВИДЕО)

Армия РФ

В перехваченном разговоре, который публикует украинская разведка, рашист рассказывает, что несколько их батальонов выводится из зоны боевых действий из-за высоких потерь.

"Теперь будут формировать один полноценный батальон из бывших троих. С личным составом в течение 10 дней будут работать психологи, поскольку никто не хочет возвращаться в Украину", — рассказал оккупант. 

Также российский захватчик жалуется на новые РСЗО, которые используют ВСУ. 

"Какая-то РСЗО, типа "Града", "Урагана". Только она беззвучная", — недоумевает вражеский солдат. 

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, что РФ начала срывать зерновое соглашение, которое сама же и подписала – нужны ли Украине такие риски. Никакое соглашение со страной-агрессором не есть гарантией безопасности, пока продолжается война. Подробнее об этом вы можете прочитать на нашей статье. 

Читайте также о том, что ВСУ отразили два наступления и уничтожили вражеский склад с боеприпасами (ФОТО). Враг применял авиацию, а также совершал артиллерийские атаки и попытки обстрела миномётами. 

Сайт "Комментарии" сообщал о том, что Зеленский отреагировал на обвинения Путина и сравнил его с питоном и кашалотом. Зеленский прокомментировал очередное обвинение Путина. 

Также "Комментарии" информировали о том, что "Зерновой коридор": в разведке рассказали, есть ли военные угрозы для Украины. 19 июля в Стамбуле было подписано четырехстороннее соглашение. 



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Источник: https://www.facebook.com/DefenceIntelligenceofUkraine
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