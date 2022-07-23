"Что-то беззвучное": оккупанты не могут понять, с чего их уничтожают и жалуются на огромные потери (ВИДЕО)

Главное управление разведки Министерства обороны Украины опубликовало очередной перехват разговора оккупанта со своими близкими. Видео было опубликовано на официальной странице ГУР МО Украины в социальной сети Facebook.

Армия РФ

В перехваченном разговоре, который публикует украинская разведка, рашист рассказывает, что несколько их батальонов выводится из зоны боевых действий из-за высоких потерь.

"Теперь будут формировать один полноценный батальон из бывших троих. С личным составом в течение 10 дней будут работать психологи, поскольку никто не хочет возвращаться в Украину", — рассказал оккупант.

Также российский захватчик жалуется на новые РСЗО, которые используют ВСУ.

"Какая-то РСЗО, типа "Града", "Урагана". Только она беззвучная", — недоумевает вражеский солдат.

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, что РФ начала срывать зерновое соглашение, которое сама же и подписала – нужны ли Украине такие риски. Никакое соглашение со страной-агрессором не есть гарантией безопасности, пока продолжается война. Подробнее об этом вы можете прочитать на нашей статье.

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