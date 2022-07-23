ВСУ отразили два наступления и уничтожили вражеский склад с боеприпасами (ФОТО)

Украинские защитники отразили два наступления российских оккупантов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Луганской областной военной администрации (ОВА) Сергей Гайдай.

Война в Украине. Фото - Сергей Гайдай

Так, по информации источника, со стороны Лисичанска военные рф по очереди, а иногда и одновременно, атакуют разные участки административной границы между Луганщиной и Донетчиной. Вчера, 22 июля, направлений атаки врага было по меньшей мере две.

"Штурмовые действия в направлении Верхнекаменского и Северского украинские защитники успешно отбили", — отметил Гайдай.

Он добавил, что враг применял авиацию, а также совершал артиллерийские атаки и попытки обстрела миномётами.

Также Гайдай рассказал, что ВСУ уничтожили вражеский склад с боеприпасами на Славяносербщине.





Напомним, ранее издание "Комментарии" передавало о том, что Зеленский объяснил, почему он выступает против замораживания конфликта с Россией. Президент полагает, что любое прекращение огня позволит России сохранить контроль над захваченными территориями. Он уверен, что после этого есть большая вероятность того, что РФ попытается напасть на Украину еще раз.

Также издание "Комментарии" информировало читателей о том, что более тысячи российских солдат попали в тактическое окружение в Херсонской области. По словам Алексея Арестовича, оккупанты находятся на три четверти в окружении с огневым контролем единственного выхода.

Кроме того, на сайте "Комментарии" сообщалось о том, что ВСУ не дали продвинуться оккупантам на Донбассе. Штурмовыми действиями враг пытался продвинуться в направлении Покровского, успеха не имел, отошел.

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