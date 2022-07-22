Успеха не имели - отошли: ВСУ не дали продвинуться оккупантам на Донбассе - подробности

В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины рассказали об оперативной обстановке на Бахмутском и Краматорском направлениях по состоянию на вечер 22 июля. Об этом сообщается на официальной странице Генштаба ВСУ в социальной сети Facebook.

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Как информирует Генштаб ВСУ, на Краматорском направлении противник применил ствольную и реактивную артиллерию в районах населенных пунктов Донецкое, Стародубовка, Закотное, Северск, Григоровка, Краматорск, Звановка, Ивано-Дарьевка, Выемка и Спорное. Вблизи последнего оккупанты нанесли еще и авиаудар.

"Все попытки врага продвинуться в направлениях Верхнекаменнское и Ивано-Даревка наши воины свели на нет. оккупанты отошли", — Генштаб ВСУ.

На Бахмутском направлении противник совершил обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Берестово, Белогоровка, Раздоловка, Веселое, Яковлевка, Соледар, Бахмут, Нью-Йорк и других. Нанес авиационные удары возле Берестового, Белогоровки, Покровского и Веселой Долины.

"Штурмовыми действиями враг пытался продвинуться в направлении Покровского, успеха не имел, отошел. Совершил очередную неудачную попытку установления контроля над территорией Углегорской ТЭС.

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