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"Поехали – пиз*ы получили": оккупанты жалуются своим близким, что их бьют ВСУ - перехват разговора

Оккупант рассказал жене о ходе войны в Украине

сегодня, 18:27
Автор:

Денис
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Служба безопасности Украины опубликовала очередной перехват разговора оккупанта со своими близкими. Видео было опубликовано на официальной странице СБУ в социальной сети Facebook. 

"Поехали – пиз*ы получили": оккупанты жалуются своим близким, что их бьют ВСУ - перехват разговора

Армия РФ

Российские оккупанты страдают от ВСУ на Харьковщине и не могут захватить даже одну деревню. Об этом свидетельствует новый телефонный разговор захватчика, который перехватила СБУ. 

"В Изюме пацанов так гоняли, что они все "кончились". Их по пешеходному мосту гоняли без танков, без БМП… и просто так вот бегали туда. Сбегают, пиз*ы получат и обратно прибегут", – рассказывает оккупант своей жене.

Он жалуется, что рашисты не могут пойти в наступление, потому что у них мало людей. Поэтому им не по силам захватить даже одну деревню: "Мы не можем деревню взять одну. Поехали – пиз*ы получили, 20 человек убило, 100 раненых".

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, что водительские удостоверения в Украине начнут выдавать по новым правилам: что изменится. Чтобы получить документ, водителям нужно будет совершить пять шагов – от теоретической подготовки в автошколе до практического экзамена в сервисном центре МВД. Подробно об этом читайте в нашем материале. 

Читайте также о том, что стало известно, сколько Нацбанк "напечатал" для госбюджета денег. С начала полномасштабного вторжения российских войск в Украину Нацбанк закупил военные облигации на 240 млрд. грн. Подробнее об этом читайте в нашей статье. 

Сайт "Комментарии" сообщал о том, что Израиль уничтожил завод, который собирал иранские БПЛА в районе Дамаска. Объект, на котором по иранским технологиям собирались БПЛА, был полностью разрушен. Читайте об этом подробнее на нашем сайте. 

Также "Комментарии" информировали о том, что соглашение об экспорте зерна есть: почему это победа Украины – что прописано в документе. Эксперты раскрыли детали соглашения по экспорту зерна. 



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Источник: https://www.facebook.com/SecurSerUkraine
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