"Поехали – пиз*ы получили": оккупанты жалуются своим близким, что их бьют ВСУ - перехват разговора



















Служба безопасности Украины опубликовала очередной перехват разговора оккупанта со своими близкими. Видео было опубликовано на официальной странице СБУ в социальной сети Facebook.

Армия РФ

Российские оккупанты страдают от ВСУ на Харьковщине и не могут захватить даже одну деревню. Об этом свидетельствует новый телефонный разговор захватчика, который перехватила СБУ.

"В Изюме пацанов так гоняли, что они все "кончились". Их по пешеходному мосту гоняли без танков, без БМП… и просто так вот бегали туда. Сбегают, пиз*ы получат и обратно прибегут", – рассказывает оккупант своей жене.

Он жалуется, что рашисты не могут пойти в наступление, потому что у них мало людей. Поэтому им не по силам захватить даже одну деревню: "Мы не можем деревню взять одну. Поехали – пиз*ы получили, 20 человек убило, 100 раненых".

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