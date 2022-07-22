Водительские удостоверения в Украине начнут выдавать по новым правилам: что изменится

Как передает портал "Комментарии", начиная с 24 июля украинцам, желающим получить водительское удостоверение, придется выполнять ряд новых требований, о которых уже сообщили в Главном сервисном центре МВД. Всего нужно быть готовыми к пяти шагам – от обучения в автошколе, где подковаться теоретически, до экзаменов в сервисном центре МВД, где уже предстоит показать свои практические знания. И сразу нюанс – теоретическое и практическое обучение будут разделены, как и экзамены.

Водительское удостоверение. Фото: из открытых источников

Итак, если вы решили обзавестись водительскими правами после 24 июля, вам необходимо будет последовательно выполнить ряд требований:

пройти теоретическую подготовку в автошколе;

сдать экзамен по теории в сервисном центре МВД;

пройти практическую подготовку в автошколе;

сдать внутренний практический экзамен в автошколе;

сдать практический экзамен в сервисном центре МВД.

После того, как вы преодолеете эти 5 шагов можно сказать, что права будут у вас в кармане.

У желающих получить водительское удостоверение будет право обучаться теории в одной автошколе, а вот практики – в другой.

Важный момент: свидетельство о сдаче теории будет действовать год. На протяжении этого времени можно будет обратиться в автошколу для практической подготовки. После сдачи внутреннего практического экзамена приходить на практический экзамен в МВД можно в течение двух лет.

Все, кто начал учиться в автошколах до 24 июля будут заканчивать обучение и сдавать экзамены по старым правилам.

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