Более тысячи российских солдат попали в тактическое окружение в Херсонской области - подробности

Советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович рассказал о тактическом окружении российских оккупантов в Херсонской области. Об этом он рассказал во время эфира на канале Фейгин Live.

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Так, по данным Арестовича, в настоящий момент более тысячи российских солдат с техникой окружены на три четверти Вооруженными силами Украины, а единственный путь их отхода находится под огневым контролем.

"Там (в Высокополье — ред) уже две недели очень сложная обстановка у российских войск, находящихся в том районе. Мы обошли справа, слева и сейчас можно сказать мы взяли частично Ольгино и полностью Потемкино. Это два населённых пункта справа и слева от Высокополья. Там свыше тысячи бойцов российских с вооружением и военной техникой. Они находятся в окружении тактическом. Вчера была попытка их прорыва оттуда, но была пресечена нашим огнем и они вернулись назад и находятся на три четверти в окружении с огневым контролем единственного выхода", — сообщил Арестович.

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, что Зеленский отреагировал на обвинения Путина и сравнил его с питоном и кашалотом. Зеленский прокомментировал очередное обвинение Путина.

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