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Более тысячи российских солдат попали в тактическое окружение в Херсонской области - подробности

ВСУ окружают оккупантов в Херсонской области

22 июля 2022, 22:15
Автор:

Денис
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Советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович рассказал о тактическом окружении российских оккупантов в Херсонской области. Об этом он рассказал во время эфира на канале Фейгин Live. 

Более тысячи российских солдат попали в тактическое окружение в Херсонской области - подробности

ВСУ

Так, по данным Арестовича, в настоящий момент более тысячи российских солдат с техникой окружены на три четверти Вооруженными силами Украины, а единственный путь их отхода находится под огневым контролем. 

"Там (в Высокополье — ред) уже две недели очень сложная обстановка у российских войск, находящихся в том районе. Мы обошли справа, слева и сейчас можно сказать мы взяли частично Ольгино и полностью Потемкино. Это два населённых пункта справа и слева от Высокополья. Там свыше тысячи бойцов российских с вооружением и военной техникой. Они находятся в окружении тактическом. Вчера была попытка их прорыва оттуда, но была пресечена нашим огнем и они вернулись назад и находятся на три четверти в окружении с огневым контролем единственного выхода", — сообщил Арестович. 

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, что Зеленский отреагировал на обвинения Путина и сравнил его с питоном и кашалотом. Зеленский прокомментировал очередное обвинение Путина. 

Читайте также о том, что украинская дипломатия военного времениПосол Маркарова не смогла распознать важности сигналов США о нападении России и донести их до Офиса президента. 

Сайт "Комментарии" сообщал о том, что "Зерновой коридор": в разведке рассказали, есть ли военные угрозы для Украины. 19 июля в Стамбуле было подписано четырехстороннее соглашение. 

Также "Комментарии" информировали о том, что указание поступило из Кремля: российские пропагандисты получили необычный запрет. Запрет связан с новым заявлением из Приднестровья о намерении "республики" войти в состав РФ. 



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=j1OGT69D9jc
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