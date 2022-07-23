После российских ударов по порту Одессы в США призвали предоставить Украине дальнобойные ракеты

После ракетного обстрела порта Одессы в США призвали предоставить Украине ракеты большой дальности. Об этом написал Старший советник Конгресса США Пол Массаро на своей официальной странице в Twitter.

Ракетный удар. Иллюстрация из открытых источников

Пол Массаро призвал предоставить Украине далекобойные ракеты.

"Эта новая российская террористическая атака на Одесский порт, произошедшая всего через несколько часов после того, как РФ согласилась не атаковать Украину, требует, чтобы мы передали Украине 300-километровые ракеты. Настало время ракет дальнего действия.", – заявил он.

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