Путин готовится к новому рывку против Украины: что может поломать планы РФ

Почти полгода продолжается новая волна наступления российской оккупационной армии. За это время, по данным американских аналитиков Института изучения войны (ISW), агрессор захватил 505 квадратных километров территории Украины. Более недели РФ ведет массированные ракетно-дроновые обстрелы, стараясь уничтожить нашу энергосистему. Усилилась и информационно-пропагандистская истерия. Российская православная церковь объявила "священную" войну Украине. А на росТВ открыто призывают стирать с лица земли украинские мегаполисы типа Киева и Харькова. По прогнозам, в мае-июне страна-агрессор может начать еще более массированное наступление – с новыми силами. Учитывая сложившуюся ситуацию – что могут сделать Украина и ее партнеры, чтоб поломать планы РФ? Куда надо бить и что укреплять, чтоб одолеть озверевших россиян? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Владимир Путин. Фото из открытых источников

Следует полностью переходить на военные рельсы

Аналитик, политтехнолог Александр Кочетков поделился таким мнением:

"Не считаю уместным давать советы нашему военно-политическому руководству и руководству наших союзников. Но очевидно, что необходимо делать".

Украине, по словам эксперта, следует полностью переходить на военные рельсы, прекращать тотальную коррупцию, бардак и разгильдяйство, разгонять кучу ненужных органов, которые ничего не делают для победы, но тратят бюджетные средства.

"Начиная с Верховной Рады и заканчивая разного рода администрациями на местах, – уточняет Александр Кочетков. – Всё нужно подчинять одной военной структуре, политику отбросить в сторону".

Важно, продолжает аналитик, максимально упростить систему принятия решений в военно-промышленном комплексе. Он акцентирует, что разного рода длительные согласования, тендеры абсолютно неуместны в период войны вообще, а когда та в решающей фазе – тем более.

"Что до наших союзников, – отмечает Александр Кочетков, – хотелось бы, чтоб они сосредоточились на главном – на максимальном противостоянии экспансии, агрессии России, а не на своих политических игрищах, которые у них сейчас явно преобладают. Рекомендации очевидны. Другое дело – выполнимы ли".

Дипломатический фронт сейчас определяет наши военные возможности

Политолог, военнослужащий Дмитрий Воронков считает, что перспектива усиления наступательных действий со стороны агрессора более, чем очевидна.

"Скорее всего, под ударом окажутся восточные регионы – Донецкая, Харьковская области. На данный момент наступление на севере (на Киев и Чернигов) выглядит не столь вероятным", – отмечает эксперт.

По его мнению, Украина и так делает, что может. Хотелось бы того же от наших зарубежных партнеров.

"Мы нуждаемся в усилении поддержки оружием и боеприпасами (системы ПВО, ракеты к ним, дальнобойные ракеты, снаряды), в долгожданной авиации натовского образца. В целом в увеличении антироссийской коалиции. Всё это необходимо нам как для сдерживания вражеского наступления, так и для собственных наступательных действий, в случае открытия окна возможностей", – поясняет Дмитрий Воронков.

Безусловно, продолжает он, помогло бы нам размещение (пусть даже в тылу) определенного контингента войск некоторых стран-членов НАТО на территории Украины. Пусть даже в виде миротворческих сил. Сам факт официального присутствия сил Альянса на территории нашей страны уже мог бы стать сдерживающим фактором для эскалации, считает эксперт. Он уверен, что Кремль на прямой военный конфликт с НАТО не пойдет, чтоб там не трещала российская пропаганда.

"Дипломатический фронт сейчас во многом определяет наши собственно военные возможности, в том числе на перспективу. Но решительности у партнеров пока, увы, не хватает", – констатирует Дмитрий Воронков.

Если говорить об ударах по территории страны-агрессора, то, по мнению эксперта, бить следует по всем военным объектам (флот, авиация, особенно место базирования стратегических бомбардировщиков), по всей линейке ВПК, а также по тому, что дает кровь экономике РФ, включая НПЗ.

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