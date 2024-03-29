Путин готовится к новому рывку против Украины: что может поломать планы РФ

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Кравцев Сергей
Почти полгода продолжается новая волна наступления российской оккупационной армии. За это время, по данным американских аналитиков Института изучения войны (ISW), агрессор захватил 505 квадратных километров территории Украины. Более недели РФ ведет массированные ракетно-дроновые обстрелы, стараясь уничтожить нашу энергосистему. Усилилась и информационно-пропагандистская истерия. Российская православная церковь объявила "священную" войну Украине. А на росТВ открыто призывают стирать с лица земли украинские мегаполисы типа Киева и Харькова. По прогнозам, в мае-июне страна-агрессор может начать еще более массированное наступление – с новыми силами. Учитывая сложившуюся ситуацию – что могут сделать Украина и ее партнеры, чтоб поломать планы РФ? Куда надо бить и что укреплять, чтоб одолеть озверевших россиян? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.
Владимир Путин. Фото из открытых источников
Аналитик, политтехнолог Александр Кочетков поделился таким мнением:
Украине, по словам эксперта, следует полностью переходить на военные рельсы, прекращать тотальную коррупцию, бардак и разгильдяйство, разгонять кучу ненужных органов, которые ничего не делают для победы, но тратят бюджетные средства.
Важно, продолжает аналитик, максимально упростить систему принятия решений в военно-промышленном комплексе. Он акцентирует, что разного рода длительные согласования, тендеры абсолютно неуместны в период войны вообще, а когда та в решающей фазе – тем более.
Политолог, военнослужащий Дмитрий Воронков считает, что перспектива усиления наступательных действий со стороны агрессора более, чем очевидна.
По его мнению, Украина и так делает, что может. Хотелось бы того же от наших зарубежных партнеров.
Безусловно, продолжает он, помогло бы нам размещение (пусть даже в тылу) определенного контингента войск некоторых стран-членов НАТО на территории Украины. Пусть даже в виде миротворческих сил. Сам факт официального присутствия сил Альянса на территории нашей страны уже мог бы стать сдерживающим фактором для эскалации, считает эксперт. Он уверен, что Кремль на прямой военный конфликт с НАТО не пойдет, чтоб там не трещала российская пропаганда.
Если говорить об ударах по территории страны-агрессора, то, по мнению эксперта, бить следует по всем военным объектам (флот, авиация, особенно место базирования стратегических бомбардировщиков), по всей линейке ВПК, а также по тому, что дает кровь экономике РФ, включая НПЗ.
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Ігор
сегодня, 13:39
Українці верещали від болю, але не хотіли змінюватись - продовжували їсти кактус та нести срібняки попам юдейського Бога. Хто буде переводити на військові рейки, довірена особа Фюрера - Єрмак? Гниле не дає плодів!