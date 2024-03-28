Российская православная церковь объявила "священную" войну Украине

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Slava Kot
Российская православная церковь издала приказ, в котором официально назвала войну в Украине "священной". Главной целью борьбы России указано установление "русского мира" и защита от сатанизма. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на заявление РПЦ.
Патриарх Кирилл. Фото из открытых источников
27 марта в России состоялся собор под руководством патриарха Российской православной церкви Кирилла, который связанный с деятельностью на российские спецслужбы, в том числе ФСБ. Во время этого религиозного собрания был издан наказ, указывающий на новый этап войны в Украине.
Также в заявлении РПЦ указано, что вся территория Украины должна быть под влиянием России, а любые независимые действия власти или народа должны быть исключены.
Кроме того, отдельным пунктам приказа российской церкви указана идея "русского мира" и смысл существования России.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что на карнавале в Германии высмеяли российского патриарха Кирилла.
Также "Комментарии" писали, что СБУ объявила в розыск патриарха Кирилла Гундяева. Ему инкриминируют две статьи: посягательство на территориальную целостность Украины и введение агрессивной войны или агрессивных военных действий.
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