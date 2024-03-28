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Российская православная церковь объявила "священную" войну Украине

Российская православная церковь объяснила смысл существования России, "русского мира" и объявила, что священную войну Украине.

сегодня, 10:30
Автор:
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Slava Kot
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Российская православная церковь издала приказ, в котором официально назвала войну в Украине "священной". Главной целью борьбы России указано установление "русского мира" и защита от сатанизма. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на заявление РПЦ.

Российская православная церковь объявила "священную" войну Украине

Патриарх Кирилл. Фото из открытых источников

27 марта в России состоялся собор под руководством патриарха Российской православной церкви Кирилла, который связанный с деятельностью на российские спецслужбы, в том числе ФСБ. Во время этого религиозного собрания был издан наказ, указывающий на новый этап войны в Украине.

"С духовно-нравственной точки зрения специальная военная операция является Священной войной, в которой Россия и ее народ, защищая единое духовное пространство Святой Руси, выполняют миссию "Удерживающего", защищающую мир от натиска глобализма и победы упавшего в сатанизм Запада", – говорится в наказе по итогам собора.

Также в заявлении РПЦ указано, что вся территория Украины должна быть под влиянием России, а любые независимые действия власти или народа должны быть исключены.

Кроме того, отдельным пунктам приказа российской церкви указана идея "русского мира" и смысл существования России.

"Высший смысл существования России и созданного ею Русского мира — их духовная миссия — состоит в том, чтобы быть всемирным "Удерживающим", защищающим мир от зла", — говорится в тексте РПЦ.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что на карнавале в Германии высмеяли российского патриарха Кирилла.

Также "Комментарии" писали, что СБУ объявила в розыск патриарха Кирилла Гундяева. Ему инкриминируют две статьи: посягательство на территориальную целостность Украины и введение агрессивной войны или агрессивных военных действий.



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Источник: http://www.patriarchia.ru/db/text/6116189.html
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