Россияне за ночь выпустили по Украине почти сотню дронов и ракет: сколько удалось сбить

Начиная с ночи 28 марта и уже под утро 29 марта страна-агрессор выпустила по Украине около сотни дронов-камикадзе и ракет разных типов. Украинская ПВО уничтожила 84 вражеские цели. Как передает портал "Комментарии", об этом в Telegram сообщил командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук.

Ракетный удар. Фото из открытых источников

Отмечается, что этой ночью противник попытался ударить по объектам топливно-энергетического сектора Украины, выпустив 99 средств воздушного нападения: 60 дронов типа "Шахед" (район пусков Приморско-Ахтарск, Курская область); три аэробалистических ракеты Х-47М2 "Кинжал" (из трех истребителей МиГ-31К — Рязанская область); две баллистические ракеты "Искандер-М" (Крым); девять управляемых авиационных ракет Х-59 (из девяти самолетов Су-34 — Белгородская область); четыре крылатых ракеты "Искандер-К" (Курская область); 21 крылатая ракета Х-101/Х-555 (из 11 стратегических бомбардировщиков Ту-95МС — Энгельс).

Силы противовоздушной обороны Украины сбили 84 цели, в том числе 56 беспилотников, 17 крылатых ракет Х-101/Х-555, пять управляемых авиационных ракет Х-59 и четыре крылатых ракеты "Искандер-К".

К отражению атаки привлекали зенитные подразделения Воздушных сил и Сухопутных войск, мобильные огневые группы, средства радиоэлектронной борьбы.

Отметим, в "Укрэнерго" уже сообщили, что после того, как РФ атаковала энергообъекты, получили повреждение тепловые и гидроэлектростанции. Сообщается, что сейчас на Днепропетровщине применены аварийные отключения, на Харьковщине график почасовых отключений.

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