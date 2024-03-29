logo

BTC/USD

69838.86

ETH/USD

3526.26

LTC/USD

93.36

USD/UAH

39.45

EUR/UAH

43.05

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Россияне за ночь выпустили по Украине почти сотню дронов и ракет: сколько удалось сбить
commentss НОВОСТИ Все новости

Россияне за ночь выпустили по Украине почти сотню дронов и ракет: сколько удалось сбить

Враг нанес удары по объектам топливно-энергетического сектора Украины

сегодня, 09:37
Автор:
avatar

Кравцев Сергей
Поделитесь публикацией:

Начиная с ночи 28 марта и уже под утро 29 марта страна-агрессор выпустила по Украине около сотни дронов-камикадзе и ракет разных типов. Украинская ПВО уничтожила 84 вражеские цели. Как передает портал "Комментарии", об этом в Telegram сообщил командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук.

Россияне за ночь выпустили по Украине почти сотню дронов и ракет: сколько удалось сбить

Ракетный удар. Фото из открытых источников

Отмечается, что этой ночью противник попытался ударить по объектам топливно-энергетического сектора Украины, выпустив 99 средств воздушного нападения: 60 дронов типа "Шахед" (район пусков Приморско-Ахтарск, Курская область); три аэробалистических ракеты Х-47М2 "Кинжал" (из трех истребителей МиГ-31К — Рязанская область); две баллистические ракеты "Искандер-М" (Крым); девять управляемых авиационных ракет Х-59 (из девяти самолетов Су-34 — Белгородская область); четыре крылатых ракеты "Искандер-К" (Курская область); 21 крылатая ракета Х-101/Х-555 (из 11 стратегических бомбардировщиков Ту-95МС — Энгельс).

Силы противовоздушной обороны Украины сбили 84 цели, в том числе 56 беспилотников, 17 крылатых ракет Х-101/Х-555, пять управляемых авиационных ракет Х-59 и четыре крылатых ракеты "Искандер-К".

К отражению атаки привлекали зенитные подразделения Воздушных сил и Сухопутных войск, мобильные огневые группы, средства радиоэлектронной борьбы.

Отметим, в "Укрэнерго" уже сообщили, что после того, как РФ атаковала энергообъекты, получили повреждение тепловые и гидроэлектростанции. Сообщается, что сейчас на Днепропетровщине применены аварийные отключения, на Харьковщине график почасовых отключений.

Читайте также на портале "Комментарии" — почему россияне усиливают ракетный террор: как действовать в этой ситуации Украине.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/ComAFUA/246
Теги:
comments

Обсуждения

Ігор

сегодня, 10:20

Росія б'є в промислових масштабах а ми в рекламних. От така різниця малятка! Одні промисловость розвивали інші нацпам'ять а потім В'тровичам депутатство надали.


Новости

Все новости