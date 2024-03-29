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Ночью РФ атаковала энергообъекты: в каких регионах самая сложная ситуация

Ночью РФ атаковала энергообъекты, в "Укрэнерго" сообщили, что повреждены тепловые и гидроэлектростанции

сегодня, 07:55 comments1601
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Кравцев Сергей
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Ночью 29 марта российские захватчики во время массированной комбинированной атаки в очередной раз ударили по энергетическим объектам Украины. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "Укрэнерго" в Telegram.

Ночью РФ атаковала энергообъекты: в каких регионах самая сложная ситуация

Ракетный удар. Фото: из открытых источников

"Получили повреждения тепловые и гидроэлектростанции в центральном и западном регионах", – говорится в сообщении.

Сообщается, что сейчас на Днепропетровщине применены аварийные отключения, на Харьковщине график почасовых отключений.

Напомним, вечером 28 марта российские оккупационные войска продолжили свой ракетно-дроновый террор, запустили на территорию Украины ударные БпЛА с нескольких направлений сразу. Около 4.00 уже 29 марта стало известно, что россияне осуществили пуски крылатых ракет.

Отметим, вторую неделю Россия наносит массированные ракетные, дроновые и бомбовые удары по Украине. Министр энергетики Украины Герман Галущенко уверяет, что целью российских атак 22 марта был тотальный блэкаут. После этого в ход пошли такие новинки как "Циркон" (по Киеву), а Харьков впервые попал под удар КАБ – управляемой авиабомбы большого калибра. Издание "Комментарии" продолжает анализировать с экспертами особенности воздушной войны, которую активизировала страна-агрессор.

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Также издание "Комментарии" сообщало – спикер Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш считает, что возможное применение Россией ракет "Циркон" свидетельствует о дефиците других ракет. Кроме того, Евлаш отмечает, что Кремль мог таким образом проверить украинскую систему противовоздушной обороны.




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Источник: https://t.me/Ukrenergo/2724?fbclid=IwAR0-Eyp1biHETBrcJ11rmXcYzNJcvKbdyNtkyJxV9E_iqtKrSVT-15016KE_aem_AdtdhT-9PiECgJPQ3tIyxr2H4gnRrAxRwc6scWgLOlHNZHuzagIC5GvniByYjM2Q5utMOTJtrkI9GljXOfGktG6y
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