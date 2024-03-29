Приходится отступать: сколько километров территории Украины РФ захватила с октября 2023 года

С начала наступательных операций в октябре 2023 года российские оккупационные войска захватили 505 квадратных километров территории. Как передает портал "Комментарии", такие данные публикуют американские аналитики Института изучения войны (ISW).

Российские войска. Фото: из открытых источников

Отмечается, с период с 1 января по 28 марта этого года российские войска захватили почти на 100 квадратных километров больше, чем за последние три месяца 2023 года.

Военные аналитики предполагают, что такой темп продвижения может быть обусловлен сочетанием недостатка оружия у украинцев и более благоприятных погодных условий зимой, чем осенью.

В ISW отметили, что это незначительное увеличение темпов российского продвижения не отражает угрозы российского оперативного успеха.

Эксперты обращают внимание, недостаток материально-технических средств ограничивает возможности украинских войск проводить эффективные оборонительные операции, одновременно предоставляет российским войскам гибкость в проведении наступательных операций, что может привести к осложнению и нелинейным возможностям для российских войск достичь значительных оперативных успехов в будущем.

Читайте также на портале "Комментарии" — появляется всё больше тревожных сообщений, что новый мощный напор российской армии на фоне нехватки бойцов и снарядов у ВСУ, в ближайшие несколько месяцев может пробить украинскую оборону. В то же время, аналитики американского Института изучения войны (ISW) отмечают, что Минобороны России формирует резервы для поддержки текущих военных операций в Украине. Но вряд ли эти соединения смогут выполнять масштабные наступательные операции. Чего и почему ожидать на фронтах в обозримом будущем (до конца весны)? Какие решения сторон конфликта и их союзников могут серьезно повлиять на ситуацию? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.



