"Пусть докажут, что они не избегали боя": Кадыров раскритиковал чеченцев, вернувшихся из плена

На Пасху в Украину из плена вернулись 130 украинских пленных. Сколько россиян вернулись домой, ни Украина, ни Россия пока не комментируют. При этом накануне, 15 апреля, в своем телеграмм-канале глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о возвращении в Грозный из украинского плена пяти бойцов. По словам главы Чечни, им предстоит доказать, что они вынужденно сдались в плен. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на заявление Кадырова.

П'ятеро (в центрі) звільнених кадирівців. Скріншот відео

"Я считаю, что у чеченского воина не должно быть никаких причин оказаться в плену. Оправдания могут быть разные, но как бы там ни было, воин должен доказать, что у него не было другого выхода. И доказать это нужно, вернувшись на передовую, — заявил Кадыров. - Поэтому я не встретился с вернувшимися. Это вопрос чести не только отдельно взятого бойца, но и вопрос чести всего подразделения, всего полка, в котором бойцы служат. Пусть докажут, что они не избегали боя, не боялись встретиться с врагом и не искали возможности сложить оружие и спастись от пуль".

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

Как пример искупления позора плена, Кадыров привел бойца Киргиза Мусиханова, который "получил ранение, попал в плен, но вернулся, залечил раны и снова отправился в гущу сражений в составе спецназа "АХМАТ", показывая хорошие результаты".

Вслед за критикой вернувшихся, Кадыров ритуально немного посыпал пеплом голову и себе:

"Конечно, плен — не преступление. Я все понимаю. И мы рады, что бойцы остались живы. За час до своего пленения они связывались по рации и сообщали о том, что у них заканчиваются боеприпасы. Но каждый воин должен не просто беспорядочно стрелять, а обдумывать каждый выстрел, беречь каждый патрон. Осознаю, что в этом есть и моя вина, что они оказались недостаточно подготовлены к такой ситуации и не до конца понимали, что боец должен планировать свой боекомплект, — пишет Разман Кадыров в своем телеграмм-канале. — Но теперь у ребят есть шанс доказать себе, товарищам, командиру и всей стране, что это был вынужденный шаг".

Стоит напомнить, что Рамзан Кадыров в ходе первой чеченской войны в 1994-1996 годах воевал против российского вторжения в рядах армии чеченской республики Ичкерия. Во время Второй чеченской войны (1999—2009) вместе со своим отцом Ахматом Кадыровым перешёл на сторону федерального правительства. Сейчас активно поддерживает Путина и его войну в Украине.

Тем временем, в Украине осудили за противодействие мобилизации.

Патриарх Кирилл заговорил терминами имперской России.

В США из-за секс-скандала арестовали тренера.