"Великороссы и малороссы": патриарх Кирилл заговорил терминами имперской России

В своей пасхальной проповеди патриарх Русской православной церкви Кирилл назвал русских и украинцев потомками "единой Руси", а нынешнюю войну междоусобной бранью — термином времен феодальной раздробленности. При этом по отношению к двум народам он употребил определения более позднего, царского, периода — "великороссы" и "малороссы". Об этом сообщают "Комментарии".

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"Сегодня на земле нашей, русской, исторической, происходят тяжелые события. Можно сказать, междоусобная брань, — заявил Кирилл. — И сегодня обращаюсь и к россиянам, и к украинцам. Особенно обращаюсь к тем, кто не по своей воле оказались вовлеченными в этот конфликт. Мы должны силой нашей молитвы и нашими добрыми делами, и нашим добрым целеполаганием сделать все, чтобы как можно быстрее этот конфликт остановился, чтобы мир и совместная добрая жизнь, братские отношения вновь соединяли крепко-накрепко наши народы, которые некогда были единым народом единой Руси. Сегодня об этом будет моя особая молитва, и я просил бы вас всех присоединиться к этой молитве, чтобы Господь благословил землю Русскую. Когда я говорю "русскую", я имею в виду Русь, из которой вышли и великороссы, и украинцы-малороссы, и другие народности, но та самая Русь, с которой все мы связаны исторически, духовно и, если хотите, цивилизационно. Да поможет Господь нам, пройдя теми испытаниями, которые сейчас имеют место, снова обрести мир, взаимное уважение, согласие, способность жить и работать вместе, устрояя наше общее будущее. Да хранит Господь землю Русскую, да хранит Господь все народы, которые исторически живут на этой огромной части суши. Да хранит Господь страны наши, да укрепит мир и любовь в отношениях между нами".



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Термины "великороссы" и "малороссы" первоначально не имели уничижительного по отношению к Украине и украинцам значения. Тем не менее, их использовали во время царской России для иллюстрации теории "триединого народа", состоящего, по мнению царедворцев и русских шовинистов, из великороссов, белорусов и малороссов. Эта теория активно использовалась для доказательства невозможности существования отдельного украинского государства и отдельного от России существования Украины. Это теория перекликается с историческими воззрения главы нынешней России Владимира Путина, заявлявшего, что-де "Украину придумал Ленин", украинские земли — "историческая Россия", а русские и украинцы — "единый народ". Они стали идеологической основой для развязывания нынешней войны и совершения Россией военных преступлений против Украины и украинцев.

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