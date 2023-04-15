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Неожиданный шаг от Японии: мощная поддержка

Япония предоставит Украине гуманитарную помощь в 400 миллионов долларов. Денежные средства пойдут на реконструкцию Украины.

сегодня, 22:10
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Автор:

Slava Kot

Япония объявила, что выделяет 400 млн долларов на восстановление Украины. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Facebook Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры Украины.

Неожиданный шаг от Японии: мощная поддержка

Кисида Фумио и Владимир Зеленский. Фото из открытых источников

Выделенные грантовые средства от правительства Японии поступят на восстановление критической инфраструктуры Украины, пострадавшей от российской агрессии. В целом, средства будут выделяться на гуманитарные цели в Украине: оборудование для разминирования, медицинские препараты, средства для образования, а также в сферу общественного вещания, аграрного сектора и коммунальных услуг.


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Кроме 400 млн. долларов, еще 70 млн. Япония выделит на восстановление Украины через программу развития ООН. Известно, что с начала года между Украиной и Японией есть договоренность о получении 600 млн долларов для обеспечения восстановления Украины от последствий российского вторжения.

Напомним, что правительство Украины совместно с международными организациями в марте указали сумму потребностей для Украины после войны с Россией. Согласно анализу за год войны на восстановление Украины требуется 411 млрд долларов. Время обновления оценили в 10 лет.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что зафиксированы массовые потери российских элитных частей в Украине.

Также "Комментарии" писали о неожиданной роли Венгрии на войне в Украине. Согласно утечке секретных материалов разведки США, Венгрия предоставила разрешение на переправу через свою территорию военной техники для нужд Украины. Премьер-министр Виктор Орбан подчеркивал, что против того, чтобы военная техника союзников находилась или проезжала по территории Венгрии.



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Источник: https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid035AvVu9dchm32cgF8coLUq8SdhMxnaSMSXZSZ6swEBMMwrBtuy1znPNUi213AjGmVl&id=100064745704510
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