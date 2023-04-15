logo

BTC/USD

30341.16

ETH/USD

2098.14

LTC/USD

96.43

USD/UAH

37.80

EUR/UAH

41.50

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество невероятно Ученые показали подлинный вид лица Иисуса: неожиданный результат
commentss НОВОСТИ Все новости

Ученые показали подлинный вид лица Иисуса: неожиданный результат

Исследователи провели разносторонний анализ в нескольких областях и смогли воспроизвести лицо, которое мог иметь Иисус.

сегодня, 23:20
Поделитесь публикацией:
Автор:

Slava Kot

Мы привыкли видеть Иисуса светлым мужчиной с голубыми глазами и длинными распущенными волосами. Однако исследования ученых отрицают такой вид Иисуса. О том, как на самом деле выглядел Иисус, сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Popular Mechanics.

Ученые показали подлинный вид лица Иисуса: неожиданный результат

Иисус Христос в воображении западных художников

По мнению ученых, сложно понять, как выглядел Иисус, ведь до настоящего времени не сохранился скелет или другие его останцы, которые могли бы быть использованы для получения ДНК. Таким образом художники давали волю своему воображению, когда изображали Иисуса.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


"Хотя западные образы являются доминирующими, в других частях света его часто показывают как темнокожего, араба или латиноамериканца", — говорит доцент кафедры мирового христианства Карлос Ф. Кардоза-Орланде.

Чтобы собрать максимально близкое изображение, ученые использовали методы судебной антропологии и костей людей, живших в том же регионе и в то время, что Иисус. Также были приняты во внимание такие области как генетика, приматология, палеоантропология, остеология, питание, стоматология, адаптация к климату и другие. Кроме того, упоминается, что Иисус ничем не отличался от семитов.

С помощью этих средств и специального компьютерного обеспечения исследователи создали наиболее вероятное лицо Иисуса.

Ученые показали подлинный вид лица Иисуса: неожиданный результат - фото 2

За костями и черепом не удалось определить такие ключевые черты, как длина волос и цвет глаз. В этом исследователям помогла Библия. Оказалось, что у Иисуса были карие глаза, а не голубые, как часто изображают сегодня. Также известно, что у Иисуса были короткие волосы. В одной из глав Нового Завета апостол Павел вспоминает, как видел Иисуса и заметил, что длинные волосы были бы позором для мужчины.

Ученые смогли вычислить и рост Иисуса. Благодаря анализу скелетов того времени, средний рост мужчины был 155 см, а вес 50 кг.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что украинский храм установил колокола из гильз из Бахмута.

Также "Комментарии" писали о стоимости пасхальной корзины в 2023 году.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.popularmechanics.com/culture/a41336100/real-jesus-face/
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!