Ученые показали подлинный вид лица Иисуса: неожиданный результат

Мы привыкли видеть Иисуса светлым мужчиной с голубыми глазами и длинными распущенными волосами. Однако исследования ученых отрицают такой вид Иисуса. О том, как на самом деле выглядел Иисус, сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Popular Mechanics.

Иисус Христос в воображении западных художников

По мнению ученых, сложно понять, как выглядел Иисус, ведь до настоящего времени не сохранился скелет или другие его останцы, которые могли бы быть использованы для получения ДНК. Таким образом художники давали волю своему воображению, когда изображали Иисуса.

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"Хотя западные образы являются доминирующими, в других частях света его часто показывают как темнокожего, араба или латиноамериканца", — говорит доцент кафедры мирового христианства Карлос Ф. Кардоза-Орланде.

Чтобы собрать максимально близкое изображение, ученые использовали методы судебной антропологии и костей людей, живших в том же регионе и в то время, что Иисус. Также были приняты во внимание такие области как генетика, приматология, палеоантропология, остеология, питание, стоматология, адаптация к климату и другие. Кроме того, упоминается, что Иисус ничем не отличался от семитов.

С помощью этих средств и специального компьютерного обеспечения исследователи создали наиболее вероятное лицо Иисуса.





За костями и черепом не удалось определить такие ключевые черты, как длина волос и цвет глаз. В этом исследователям помогла Библия. Оказалось, что у Иисуса были карие глаза, а не голубые, как часто изображают сегодня. Также известно, что у Иисуса были короткие волосы. В одной из глав Нового Завета апостол Павел вспоминает, как видел Иисуса и заметил, что длинные волосы были бы позором для мужчины.

Ученые смогли вычислить и рост Иисуса. Благодаря анализу скелетов того времени, средний рост мужчины был 155 см, а вес 50 кг.

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