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В Украине осудили за противодействие мобилизации: сколько дали

Администратора телеграмм-канала приговорили к условному сроку

сегодня, 09:44
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Автор:

Константин Куликов

В Луцке осудили администратора Telegram-канала "Где раздают повестки". Приговор предусматривает до пяти лет лишения свободы с двухлетним испытательным сроком. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на местный канал "Аверс".

В Украине осудили за противодействие мобилизации: сколько дали

Раніше СБУ заблокувала телеграм-канали, які протидіяли мобілізації

По данным СМИ, в своем Telegram-канале автор сообщал локацию сотрудников ТЦК в Луцке. В сообществе размещались данные о времени и месте вручения повесток работниками Волынского территориального центра комплектования и социальной поддержки, что, по данным следствия, якобы позволяло призывникам избегать исполнения воинского долга. Сначала специалисты закрыли админу доступ к его Telegram-каналу, а затем правоохранители посетили его дом с обыском и подозрением в препятствовании законной деятельности Вооруженных сил Украины.


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Ранее сообщалось, что СБУ заблокировала 26 телеграмм-каналов, которые помогали уклоняющимся избегать мобилизации, а именно — сообщали о раздаче повесток.

Интернет-ресурсы "сообщали" о мероприятиях, проводимых Территориальными центрами комплектования и социальной поддержки в Ивано-Франковской, Черкасской, Винницкой, Черновицкой, Киевской, Львовской и Одесской областях. В первую очередь, они "сливали" актуальные места вручения военнообязанным повесткам и призывали скрываться от представителей военкоматов. Для сбора сведений о "локациях" использовали собственную сеть информаторов среди местных жителей. Из-за постоянного "обновления" информации каналы быстро "наращивали" собственную аудиторию, превысившую 400 тыс. подписчиков. После этого администраторы решили сделать на этом бизнес и предложили свои платформы для размещения коммерческой рекламы.

После этого на них и смогли выйти сотрудники спецслужб.

Между тем, Польша приняла важное решение относительно Украины.

Также война в Украине может быть отвлекающим маневром для аннексии другой страны.



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