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Секс-скандал в США: арестовали тренера

Тренер средней школы в США обвинили в сексуальном насилии над несовершеннолетним.

15 апреля 2023, 23:50
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Автор:

Slava Kot

Тренер по метанию копья Ханну Март обвинили в сексуальном насилии над 17-летним учеником средней школы штата Пенсильвания. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание NY Post.

Секс-скандал в США: арестовали тренера

Тренер из США обвиняется в сексуальном насилии. Фото из открытых источников

26-летняя Ханна Март якобы имела сексуальные отношения с легкоатлетом Нортгемптонской средней школы, которые начались в мае 2021 года. По словам прокуроров, тренер заманила к себе домой 17-летнего парня, где вероятно имела секс с несовершеннолетним. Их отношения продолжались до октября 2022 года, когда о них узнало окружение школы.


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Март была задержана и обвинена в сексуальном насилии в школьном заведении, а также в сексуальном насилии со стороны спортивного тренера, соответствующих преступлениям третьей степени.

"Злоупотребление этими отношениями свидетельствует об откровенном пренебрежении тренера к благосостоянию тех, кого она или он тренировал, и прежде всего к закону", — сказал окружной прокурор Теренс Гоук.

Ханна Март утверждает, что у нее с 17-летним учеником были романтические отношения. Сейчас тренер по метанию копья внесла 75 тыс. долларов, чтобы быть уволена из-под стражи.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о нидерландце, который сдавал свои биологические образцы под разными именами и таким образом стал отцом 550 детей. Теперь к нему подали в суд из-за нарушений в донорстве спермы. По правилам Нидерландов мужчина мог быть отцом не более 25 детей.

Также "Комментарии" писали, что звездную спортсменку Сербии преследуют. В сеть слили ее обнаженные фото. Баскетболистка отказалась вступать в сексуальные отношения со своим бывшим, а тот шантажировал ее фотографиями.



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Источник: https://nypost.com/2023/04/14/pennsylvania-javelin-coach-hannah-marth-charged-with-having-sex-with-17-year-old-student/
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