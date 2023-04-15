Секс-скандал в США: арестовали тренера

Тренер по метанию копья Ханну Март обвинили в сексуальном насилии над 17-летним учеником средней школы штата Пенсильвания. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание NY Post.

Тренер из США обвиняется в сексуальном насилии. Фото из открытых источников

26-летняя Ханна Март якобы имела сексуальные отношения с легкоатлетом Нортгемптонской средней школы, которые начались в мае 2021 года. По словам прокуроров, тренер заманила к себе домой 17-летнего парня, где вероятно имела секс с несовершеннолетним. Их отношения продолжались до октября 2022 года, когда о них узнало окружение школы.

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Март была задержана и обвинена в сексуальном насилии в школьном заведении, а также в сексуальном насилии со стороны спортивного тренера, соответствующих преступлениям третьей степени.

"Злоупотребление этими отношениями свидетельствует об откровенном пренебрежении тренера к благосостоянию тех, кого она или он тренировал, и прежде всего к закону", — сказал окружной прокурор Теренс Гоук.

Ханна Март утверждает, что у нее с 17-летним учеником были романтические отношения. Сейчас тренер по метанию копья внесла 75 тыс. долларов, чтобы быть уволена из-под стражи.

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