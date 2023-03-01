Прогноз на весну: что ждет Украину на всех фронтах – какие шансы ВСУ таки пойти в наступление

В вечернем обращении в последний день зимы президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что интенсивность боев нарастает. Самая тяжелая ситуация, по его словам, по-прежнему в районе Бахмута. О том, что там крайне сложная ситуация, говорят и защитники города. Всё большую вовлеченность в российско-украинскую войну начал демонстрировать Китай. Эксперты рассказали изданию "Комментарии", чего в обозримом будущем ожидать на военном и внешнеполитическом фронтах.

ВСУ. Фото: Генштаб ВСУ в Facebook

ВСУ уже прощупывают разные варианты – как, когда, где можно эффективно действовать

Доктор политических наук, эксперт Аналитического центра "Объединенная Украина" Игорь Петренко не сомневается, что эта весна будет насыщенной на события, впрочем, как и все месяца, начиная с полномасштабного вторжения.

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"Тем не менее, – отмечает он, – видим, что есть достаточно много ожиданий в ракурсе контрнаступления ВСУ. И, скорее всего, мы увидим активизацию боевых действий уже со стороны Украины. Именно наши военные будут стараться перехватить инициативу у противника, атаковавшего позиции ВСУ всю зиму. Когда именно этот перехват произойдет сказать сложно. Тут многое зависит от поставок необходимых вооружений и боеприпасов со стороны наших партнеров, от того, как быстро украинские военнослужащие смогут всё это освоить и начать применять непосредственно на поле боя".

Уже сейчас, продолжает эксперт, заметно увеличение количества, как мы называем, "бавовны" на территории РФ. Начались взрывы и на белорусских аэродромах, активно используемых россиянами для войны против Украины.

"Это говорит о том, что мы прощупываем разные варианты – как, когда, где можно эффективно действовать, нейтрализуя, в том числе, опасность ракетных обстрелов. Плюс — продолжать уничтожать склады, военную технику и живую силу врага, его штабы и логистику на всё более дальнем расстоянии", – поясняет Игорь Петренко.

В геополитическом контексте он ожидает активизацию работы по формуле мира, предложенной президентом Зеленским.

"Этот план, – напоминает эксперт, предусматривает не только украинскую, но и глобальную безопасность, в том числе в экологическом, ядерном измерениях, а также – обязательно привлечение страны-агрессора к ответственности. И он откровенно приглянулся нашим партнерам. Насколько мне известно, по каждому из десяти пунктов будет определена страна-лидер, которая станет драйвером касательно воплощения данного пункта в реальность. Очевидно, будут проводиться определенные встречи. Возможно, даже саммит, где формула будет в очередной раз проговорена и названы страны, которые возьмут на себя лидерство в вопросе воплощения той или иной позиции данного плана".

Игорь Петренко также предполагает активное обсуждение поставок Украине боевой авиации, включая американские истребители F-16.

"Важно понимать, что это четкая потребность. Наши самолеты изрядно изношены, количественно и качественно в этом аспекте мы значительно уступаем РФ. Тот же F-16 – универсальный самолет, который можно использовать и для перехвата ракет, и для нанесения ударов по врагу непосредственно на поле боя", – поясняет эксперт.

В свою очередь, РФ, по его мнению, и далее станет продвигать разные нарративы, пытаясь помешать поддержке Украины со стороны Запада.

И в контексте того, на что он будет готов пойти ради сохранения путинского режима. Очевидно, что такой интерес у Пекина есть. Ведь любая смена режима может усложнить выполнение договоренностей, которые Китай имеет с путинской Россией. В то же время, думаю, Китай будет максимально осторожен — и вряд ли рискнет поставлять РФ вооружение (по крайней мере – напрямую), о жестких последствиях чего его уже не раз предупредили США. В части санкций против России , думаю, больший аспект будет делаться весной на вторичных, наказывающих тех, кто помогает стране-агрессору обходить ограничения. Ну, а в зависимости от результатов контрнаступления ВСУ, можно будет говорить о дальнейшем развитии событий". "В успех этого я не верю, но попытки такие точно будут, – прогнозирует Игорь Петренко. – Судя по последним событиям, весной мы увидим разворачивание "китайского трека"

Есть вероятность, что уже весной начнется процесс переговоров о вступлении Украины в ЕС

Политолог, сооснователь консалтинговой компании Good Politics Максим Джигун рассуждает так:

"Зима была очень продуктивной для Украины на дипломатическом фронте. И те поставки вооружений и боеприпасов, о которых удалось договориться, возможно, по некоторым направлениям превзошли ожидания. Весной к нам массово начнут поступать современны танки, причем, не только немецкие Leopard, но и британские Challenger 2, а со временем и американские Abrams. Интеграция Украины в европейские и евроатлантические институции (ЕС и НАТО) значительно ускорилась".

По словам эксперта, в какой-то момент могло показаться, что существует некое затишье на военном, дипломатическом и экономическом фронтах. Но это не так, подчеркивает он. Постоянно шли какие-то переговоры, постоянно велись те или иные сражения – и на поле боя, и на внешнеполитической арене. И всё так складывается, поясняет Максим Джигун, что весна для нас может стать прорывной на всех направлениях.

"На фронтовом направлении, благодаря получению танков и бронетехники, на которых уже проходят обучение наши военные, благодаря получению дальнобойных ракет (дальностью 140-150 км), у нас увеличатся шансы на деоккупацию своих территорий. Тем более, что мы явно получим другие "интересности", о которых публично никто не говорит, – акцентирует эксперт. – На внешнеполитическом направлении есть вероятность, что уже весной начнется процесс переговоров о вступлении Украины в ЕС. С нашей стороны делаются необходимые шаги в законодательной плоскости, в необходимом реформировании. В экономическом плане ожидаем поступление очередных траншей помощи, который помогут нам быть более сильными в этом ракурсе".

Максим Джигун предполагает, что Россия постарается активизировать переговорный кейс, надеясь "заморозить" конфликт – исключительно с целью переустановки остатков своей экономики на военные рельсы, передышки для своих военных, накопления новых боеприпасов, беспилотников, танков и так далее.

"Нам важно не дать этим планам осуществиться, – уверен политолог. – И идти на переговоры с сильной позиции, получить которую мы можем лишь успехами на поле боя".

Похоже, захват практически стертого с лица земли Бахмута для россиян стал чем-то вроде "идеи фикс"

Политический эксперт Богдан Мирошников считает, что в ближайшие недели нам не следует ожидать каких-либо изменений на собственно военных фронтах.

"Враг давит и будет это продолжать, – уверен он. – А нам нужно существенно снизить потенциал противника. Сделать так, чтобы он больше был неспособен на наступательные операции оперативного, а тем более стратегического характера. Слава богу, у нас сейчас самая мощная армия за всю историю Независимости, поэтому мы имеем возможность удерживать то, что враг очень хочет захватить".

Ситуация в Бахмуте, действительно, очень сложная, отмечает эксперт. И никто не знает, удержим ли мы его.

"Оккупанты туда перебрасывают подразделения с других направлений. Похоже, захват практически стертого с лица земли Бахмута для россиян стал чем-то вроде "идеи фикс". И они ради этого готовы ослабить другие участки фронта", – рассказывает Богдан Мирошников.

По его словам, очень "жарко" в районе Авдеевка и Марьинки (Донецкая область), где противник постоянно атакует наши позиции, в направление Кременная-Сватово, где оккупанты пытаются отодвинуть ВСУ. И, скорее всего, эти точки продолжат оставаться "горячими", как минимум, в марте.

"Не исключаю также, что русня еще раз попробует осуществить самоубийственное наступление на Угледар или попрет на Запорожье", – заключает эксперт.

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