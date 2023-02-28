Украинский военный рассказал о ситуации в Бахмуте: гораздо хуже, чем официально

Украинский солдат сообщил, что ситуация в городе Бахмут гораздо сложнее, чем сообщают официальные источники. Военный сообщил, что главная цель выиграть время для контрнаступления. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Sky News.

Украинский военный рассказал о ситуации в Бахмуте. Фото из открытых источников

Украинский военный, отказавшийся назвать свое имя, рассказал Sky News о ситуации на востоке Украины, в частности, в городе Бахмут, за которое продолжаются тяжелые бои несколько месяцев.

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"В Бахмуте сейчас очень сложная ситуация. Гораздо хуже, чем официально сообщается", — сказал военный и добавил, что "Мы должны добавить еще 100% сложности к официальным отчетам. Во всех направлениях. Особенно в северном направлении, где орки достигли наибольшего прогресса".

Несмотря на такую ситуацию, украинский боец уверяет, что ВСУ готовы держать свои позиции.

"Город будет защищен до конца, несмотря ни на что. Мы все понимаем, что держимся и умираем, чтобы выиграть время для контрнаступления весной. Мы не можем отдать каждый город без боя", — говорит украинский военный.

О сложности ситуации вблизи Бахмута также сообщал президент Украины Владимир Зеленский, заявивший, что враг уничтожает все возможные защитные сооружения, которые могла бы использовать украинская армия. Также Зеленский назвал военных, защищающих город Бахмут героями Украины.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент России Владимир Путин заявил о потерях сотрудников российских спецслужб ФСБ в войне в Украине. По словам российского диктатора, они пытались выполнить сложные задачи.

Также "Комментарии" писали, что представитель Кремля Дмитрий Песков ответил, пойдет ли Россия на компромисс по оккупированным территориям.